Lula llama a Israel a "parar la matanza" en Gaza

El mandatario reafirmó que la posición de Brasil es "clara" y que "no habrá paz" hasta que no haya un Estado palestino que incluya la Franja de Gaza y Cisjordania, con Jerusalén oriental como su capital. El presidente brasileño también calificó al movimiento palestino Hamás como "terrorista" y condenó los atentados del 7 de octubre contra la población civil israelí. "Vengo aquí para reafirmar a los países árabes que de la misma forma que estamos en contra de Hamás, estamos en contra del comportamiento de Israel, estamos en contra de la guerra", indicó. Lula también se reunió en El Cairo con el presidente egipcio, Abdulfatah Sisi, al que agradeció por su colaboración en la repatriación de ciudadanos brasileños que estaban en Gaza. Tras la reunión con Sisi, en la declaración conjunta a la prensa, el líder brasileño criticó la actitud de Israel ante las presiones de la comunidad internacional para que haya un alto al fuego. El presidente brasileño se refirió además a la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para acabar con el derecho de veto y que los países que lo forman sean pacifistas y no fomenten guerras. Después de visitar Egipto, Lula y la comitiva brasileña se desplazan a Adis Abeba, capital de Etiopía, donde el mandatario participará como invitado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, los días 16 y 17 de febrero.

