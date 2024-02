https://sputniknews.lat/20240215/trump-toma-como-cumplido-las-palabras-de-putin-sobre-el-presidente-de-eeuu-preferible-para-rusia-1148245251.html

Trump toma como cumplido las palabras de Putin sobre el presidente de EEUU preferible para Rusia

Trump toma como cumplido las palabras de Putin sobre el presidente de EEUU preferible para Rusia

El mandatario ruso, Vladímir Putin, fue cuestionado durante una entrevista transmitida este 14 de febrero sobre quién de los potenciales candidatos a la... 15.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-15T04:02+0000

2024-02-15T04:02+0000

2024-02-15T04:16+0000

internacional

donald trump

vladímir putin

eeuu

otan

joe biden

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0c/1148185001_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aa5b59ab5a3b53cf69e883ad319d594f.jpg

"Es un cumplido, aunque muchos dirían que no, que es muy malo. Pues eso está bien", declaró Trump al intervenir ante sus partidarios en un acto en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur (EEUU). Trump afirmó que Biden es preferible para Rusia porque "entregaría todo, incluida Ucrania, en calidad de regalo" y que él durante su mandato logró "detener el gasoducto Nord Stream 2"Vladímir Putin fue cuestionado por el periodista ruso Pável Zarubin sobre con qué posible próximo mandatario de Estados Unidos preferiría trabajar, en el entendido que el país norteamericano tendrá elecciones presidenciales en noviembre de este año, y en la contienda Joe Biden y Donald Trump son los principales aspirantes.Además, el presidente de Rusia declaró que "no tiene derecho a comentar sobre la salud de Biden" y admitió que "no es médico" para poder hablar al respecto."Cuando me reuní con Biden en Suiza, fue realmente hace unos años, tres años, y entonces ya se hablaba de su incapacidad. No he visto nada parecido", dijo.

https://sputniknews.lat/20240214/putin-afirma-que-la-otan-ya-no-es-necesaria-y-que-es-solo-un-instrumento-politico-de-eeuu--1148241499.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, vladímir putin, eeuu, otan, joe biden, elecciones presidenciales de eeuu (2024)