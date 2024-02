https://sputniknews.lat/20240217/la-centuria-celestial-de-ucrania-como-se-creo-un-mito-para-legitimar-la-masacre-del-euromaidan-1148309992.html

La 'Centuria Celestial' de Ucrania: cómo se creó un mito para legitimar la masacre del Euromaidán

La 'Centuria Celestial' de Ucrania: cómo se creó un mito para legitimar la masacre del Euromaidán

Los 'Héroes de la Centuria Celestial', como los llaman en Ucrania, son una de las mayores mistificaciones del sangriento golpe del Euromaidán de 2014 en Kiev... 17.02.2024

Datos más recientes muestran que los Héroes de la Centuria Celestial eran personas que nada tenían que ver con las protestas y que murieron, por ejemplo, de neumonía, infarto o incluso de complicaciones relacionadas con alergias.Expertos consultados por Sputnik explican cómo los extremistas de derecha crearon la lista de mártires para justificar sus propias atrocidades.El génesis de un mitoEl Euromaidán, la oleada de manifestaciones y disturbios civiles en Ucrania, comenzó el 21 de noviembre de 2013 en la Plaza de la Independencia de Kiev por la decisión del presidente Víctor Yanukóvich de dar prioridad a los acuerdos con Rusia y la Unión Económica Euroasiática, en lugar de firmar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania. El tiroteo de francotiradores del 20 de febrero de 2014, dirigido tanto contra participantes en el Euromaidán como contra agentes de las fuerzas del orden en Kiev, se cobró la vida de 53 personas (49 manifestantes y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad) convirtiéndose en el punto culminante de los disturbios. A pesar de que han pasado 10 años, los verdaderos culpables siguen siendo desconocidos para la opinión pública.La historia de la Centuria Celestial "brutalmente asesinada" por las fuerzas de seguridad "del régimen", aunque nunca se identificó a los francotiradores, se convirtió en la piedra angular de la nueva ideología ultranacionalista de Ucrania. El 11 de febrero de 2015, un año después de la operación de cambio de poder en Kiev, el entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, instauró el Día oficial de la Centuria Celestial, que se celebraría el 20 de febrero.¿Qué no cuadra con la lista de la 'Centuria Celestial'?Oficialmente, la lista contenía 105 individuos, pero en noviembre de 2019 aparecieron grietas en la narrativa cuando la exministra de Justicia de Ucrania Elena Lukash descubrió que docenas de los Héroes de la Centuria Celestial no murieron durante los enfrentamientos. La propia Lukash publicó sus hallazgos en sus redes sociales, pero el contenido de su publicación no está disponible actualmente.Tras analizar la lista de muertos a disposición del público, Lukash los dividió en cuatro grupos. El primer grupo de "inclusiones inexplicables en la lista de la Centuria Celestial" estaba formado por 24 personas que no murieron debido a la actuación de las fuerzas de seguridad. Las causas de la muerte variaban desde una reacción alérgica grave, infartos de miocardio y neumonía hasta suicidio y accidente de tráfico.Por ejemplo:Al segundo grupo, Lukash añadió cuatro personas que murieron lejos de Kiev —a saber, en el distrito de Korsun-Shevchénkovski de la región de Cherkasi, Slaviansk, Górlovka y Donetsk— y que por alguna razón fueron incluidas en la Centuria Celestial (Dmitri Cherniavski, Vladímir Rybak, Yuri Corrección, Vasili Sergienko).El tercer grupo está compuesto por ocho personas que murieron por heridas de origen dudoso en lugares desconocidos.Otros 69 fallecieron por heridas de bala durante el Euromaidán, pero no se puede atribuir claramente su muerte a la actuación de las fuerzas del orden.Lukash argumentó que unidades de las fuerzas antidisturbios Berkut estaban armados con fusiles de asalto Kalashnikov modernizados (de calibre 7,62×39) y añadió que al menos 13 personas de las 69 habrían recibido disparos con balas de ese mismo calibre. Sin embargo, las carabinas de caza en posesión de los manifestantes también utilizaban el calibre 7,62×39, subrayó. Se disparó a personas con balas de calibre 7,62×51 y 7,64×54 para rifles de francotirador, así como con balas de calibre 9×18 para pistolas Makarov. Ninguna de esas armas era utilizada por las fuerzas especiales de la Policía Berkut en ese momento, agregó.Por ejemplo, durante los enfrentamientos del 22 de enero de 2014, las fuerzas Berkut estaban apostadas a una distancia de al menos 30 metros de los manifestantes y utilizaron balas de goma para dispersar a la multitud, mientras que a los Héroes de la Centuria Celestial Serguéi Nigoian, Mijaíl Zhiznevski y Roman Senik les dispararon con una carga de metralla de un rifle de caza desde una distancia de entre dos y tres metros, determinaron en su momento los investigadores del Ministerio del Interior de Ucrania.En paralelo, al menos 23 agentes del orden murieron y 919 resultaron heridos, de los cuales 205 sufrieron heridas de bala durante las protestas del Euromaidán, como Lukash destacó en otro artículo para Strana.ua en febrero de 2020.Antecedentes históricos de la 'Centuria Celestial'No es la primera vez que los políticos ucranianos usan el culto a los muertos para promover su visión de los hechos. Hace quince años, tras la llegada al poder de Víctor Yúschenko como resultado de la llamada Revolución Naranja de 2004, él y su equipo retomaron el mito del Holodomor, afirmando que el Gobierno soviético mató deliberadamente de hambre al campesinado y a la intelectualidad ucranianos en 1932-1933.Si bien la desastrosa hambruna de 1932-1933 sí asoló a varias regiones de la URSS, incluida Ucrania, tanto los historiadores rusos como los occidentales han cuestionado el concepto de Holodomor como acto intencional, así como el número evidentemente exagerado de víctimas de la hambruna de este tiempo en Ucrania (entonces República Socialista Soviética de Ucrania). No obstante, la tragedia fue utilizada por Occidente como maza en la guerra informativa contra la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría.Así, el historiador estadounidense y profesor Mark B. Tauger, de la Universidad de Virginia Occidental, llevó a cabo una minuciosa investigación sobre la hambruna de 1932-1933 y llegó a la conclusión de que el desastre se debió a circunstancias medioambientales y, evidentemente, no estaba relacionado con la política soviética en Ucrania.Sin embargo, con Yúschenko se crearon en el país varios institutos de "gestión de la memoria" para vender el mito del Holodomor, abriendo así una brecha entre Ucrania y Rusia. Los llamados Libros de la memoria de las víctimas del Holodomor de 1932-1933, publicados en su momento, contenían los nombres de personas que murieron por causas distintas al hambre o que incluso seguían vivas en el momento de la publicación de los "libros".El mito sigue siendo promovido activamente por Kiev y los gobiernos occidentales.Cómo la 'Centuria Celestial' se convierte en el mitoEstá claro que, en algún momento, las protestas pacíficas del Euromaidán fueron secuestradas por violentos extremistas, que luego necesitaron justificar su radicalismo, señaló a Sputnik el investigador de la Universidad de Venecia y miembro asociado del Centro de Investigación Estratégica (Cesran Internacional) Dr. Marco Marsili.En sus palabras, Ucrania tiene una larga historia de protestas callejeras gestionadas y manipuladas por nacionalistas y extremistas de derechas, tal y como afirmó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en un informe de 2019 publicado en una reunión de la Dimensión Humana celebrada en Varsovia.Para complicar aún más las cosas, las raíces del nacionalismo ucraniano se remontan a los infames colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial Stepán Bandera y Román Shujévich, lo que explica la brutalidad de los extremistas ucranianos modernos y la necesidad de culpar de sus crímenes a otra persona, subrayó Marsili."La 14.ª División de Granaderos de las Waffen SS [conocida también como la División Galizien], una formación colaboracionista ucraniana creada por el reichsführer-SS Heinrich Himmler en 1943, fue responsable de atrocidades y asesinatos en masa incalificables contra los polacos en Volinia y Galitzia Oriental, que equivalen a limpieza étnica o genocidio, según el Parlamento polaco", recordó el investigador.Marsili llamó la atención sobre el hecho de que, bajo el mandato del presidente ucraniano Petró Poroshenko se concedió oficialmente el estatus de veteranos a los antiguos miembros vivos de los grupos armados nacionalistas irregulares ucranianos que operaron durante la Segunda Guerra Mundial y la primera década posterior a ella. Asimismo, Stepan Bandera "sigue siendo una figura popular y famosa en Ucrania y, por alguna razón, se le considera un héroe nacional, mientras que no era más que un criminal".La idea detrás del Euromaidán, respaldado por EEUU, era crear un Gobierno títere en Ucrania, declaró, añadiendo que elementos extremistas se apropiaron rápidamente de la protesta y luego elaboraron una lista de "mártires" para justificar sus atrocidades.Los gobiernos de Kiev posteriores "necesitaban algún tipo de martirio para encontrar cierta superioridad, que ellos son las víctimas", destacó a Sputnik el analista geopolítico finlandés y periodista de investigación de la Red Patriótica, que estaba trabajando en Kiev en abril de 2014, Janus Putkonen."Eso fue muy útil, este mito, en los años, digamos, 2014 a 2016, debido a los planes militares ucranianos o los planes del Pentágono, en realidad fueron hechos por la RAND Corporation [un grupo de académicos expertos en análisis y formulación de políticas] exactamente para mediados de 2014", aclaró. El investigador continuó que "cuando la gente empezó a entender que no se trata del Euromaidán, sino de geopolítica, y cuando estos batallones nazis fueron derrotados por los defensores de Donbás (...) después de eso el juego cambió, cuando se hicieron los Acuerdos de Minsk. Creció a un nuevo nivel, un nivel internacional. Y después de eso, no fueron más que un mito que quedó atrás". En sus palabras, cuando la gente preguntaba la verdad, cuando la Policía Berkut quería saber la verdad y la Policía que estaba allí, cuando las víctimas y sus familiares querían escuchar la verdad, el nuevo Gobierno "demostró que no tiene absolutamente ninguna voluntad de desenterrar esto y ver realmente lo que está pasando"."Occidente no quería hablar de ello. Todas las víctimas y los miembros de Berkut querían saber qué había pasado realmente, porque los culpaban mucho. Pero he conocido a lo largo de los años en Donbás a decenas de valientes soldados de Berkut que estuvieron en Maidán para mantener el orden constitucional en Ucrania. Y son grandes héroes. Pero no había nadie dispuesto a buscar la verdad. Así que creo que hoy en día, esta Centuria Celestial es más una carga, un mito, un mito útil", concluyó Putkonen.

