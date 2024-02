https://sputniknews.lat/20240219/a-pesar-de-las-restricciones-de-eeuu-a-los-semiconductores-el-retraso-chino-es-cada-vez-menor-1148294754.html

A pesar de que China produjo su primer chip solo en 2009, podría alcanzar el 27% del mercado mundial en 2027. Este éxito ya causó temor en EEUU, que inició una... 19.02.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, el retraso chino en este ámbito es cada vez menor, poco más de un año en comparación con las tecnologías más avanzadas."Creen que el año que viene podrán desarrollarse o acercarse [al panorama actual de otros países]. Por supuesto, hasta entonces, la industria puede seguir avanzando y distanciándose, pero eso no les preocupa tanto. Quizá el mayor reto sea la cuestión de las máquinas para fabricar los chips", señaló.Esto se debe a que la tecnología que produce este importante equipo está controlada por una empresa holandesa, con el apoyo de los estadounidenses, indicó el periodista."Esto es lo que puede llevar más tiempo [para superar], pero también hay cierta confianza en que no será una tarea imposible debido al alto nivel de inversión en ciencia y tecnología, específicamente en el sector de los semiconductores", subrayó.¿Qué son los semiconductores? Presentes en teléfonos móviles, tabletas e incluso maquinaria agrícola, son cada vez más habituales en la vida cotidiana. Los primeros semiconductores se idearon en los años sesenta, cuando los ordenadores ocupaban hasta cuatro plantas. Con el tiempo, se hicieron cada vez más pequeños, y la llamada miniaturización de esta tecnología es lo que permite fabricar aparatos como un smartphone."Al principio de la industria de semiconductores, China estaba, digamos, a la altura de EEUU. Luego se empeñó en integrarse en el mercado mundial y, en cierto modo, dejó de invertir en este sector. Básicamente, se dio cuenta de que tenía que producir dispositivos. Obviamente, esto se revisó debido a la centralidad de los semiconductores y los esfuerzos pasaron a ser gigantescos", subrayó Mauro Ramos. Solo el Fondo Nacional de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados de China ha destinado más de 8.047 millones de dólares al sector desde 2019, lo que ha hecho que el país salte a más de 600.000 ingenieros solo en esta industria.¿Cuál es la relación entre China y Estados Unidos? Las sanciones estadounidenses contra China comenzaron durante la Administración del expresidente Donald Trump y se intensificaron durante la de Joe Biden, que llegó a prohibir a 36 empresas chinas el uso de tecnologías estadounidenses de aquí a 2022, recordó. Pekín acusó a EEUU de cometer "terrorismo tecnológico", mientras que Washington justificó la medida como una necesidad para preservar la seguridad nacional.Además, el periodista recordó que otro argumento utilizado por Washington es en relación con las avanzadas capacidades de la inteligencia artificial, que despiertan preocupaciones sobre posibles sistemas de vigilancia, que podrían crear violaciones y abusos a los derechos humanos."Pero irónicamente, en Estados Unidos, existe una organización llamada Unión Americana de Libertades Civiles, en la que ellos mismos han estado denunciando cómo la tecnología de reconocimiento facial ha estado violando derechos y contribuyendo a aumentar la desigualdad racial, con más detenciones injustas o erróneas, que afectan desproporcionadamente a las personas de raza negra", subrayó.Taiwán: la isla que concentra el 90% de la producción de chips de alta tecnología Más allá de las cuestiones geopolíticas que rodean a Taiwán, que más de 180 países reconocen como parte de China, Diego Kerber, periodista, autor del canal de YouTube Adrenalina y especialista en semiconductores, explicó a Sputnik que la región se ha vuelto importante para todo el mundo, incluido Pekín, precisamente porque concentra el 90% de la producción de semiconductores de alta tecnología."Esa fue una de las cosas que mantuvo el statu quo de la isla. China optó por no ir y simplemente incorporar Taiwán porque era muy estratégico para todo el mundo, incluida ella misma. Creo que una de las cosas que puede cambiar la situación es el proceso de atomización [del dominio de esta tecnología]", subrayó. En sus palabras, es el caso de las inversiones mundiales en el sector, que podrían reducir este "poder de negociación" y cambiar "este equilibrio"."Si puedes fabricar tu propio chip o tienes tus propias empresas y puedes fabricar tecnología avanzada y ya no dependes de extranjeros, eso significa que cada vez que Estados Unidos intente utilizar el mecanismo de bloqueo para presionar al Gobierno chino, tendrá menos efecto", añadió.¿Qué efectos podría tener la atomización de la producción de semiconductores? El experto también destacó que la atomización de la cadena de producción de semiconductores podría provocar el abaratamiento del material y, en consecuencia, afectar al productor final. A pesar de ello, el periodista señaló que el proceso está bastante restringido a unos pocos países del mundo. "Es muy difícil de llevar a cabo, porque hay que hacerlo con una mano de obra muy especializada, se necesita un grupo de personas que dominen una tecnología, fábricas que son muy caras, y hay pocos actores, pocas empresas que fabriquen las tecnologías que se necesitan para construir el semiconductor", explicó.La pandemia, en su opinión, mostró la necesidad de reducir la concentración de estas industrias, como ocurrió en Brasil, cuando la falta de suministro de semiconductores fue uno de los factores responsables de la caída de la producción de vehículos."Esta fue una de las industrias que notamos que tenía un cuello de botella mayor que otras y, para compensarlo, es necesario crear nuevos medios de producción. Pero no es una tecnología que tengamos en el país, mucho menos cuando hablamos de tecnología punta", agregó.Semiconductores en la industria bélica En cuanto a la industria bélica, el periodista señaló que estos materiales también son muy importantes. En sus palabras, las grandes potencias trabajan con semiconductores para tener más tecnología y menos volumen de equipos."Así que desde un avión de combate más eficiente hasta el ordenador que va a calcular la trayectoria para lanzar un misil o un radar o cómo funciona un avión de combate, por ejemplo, que necesita una gran cantidad de tecnología a bordo para poder ofrecer rendimiento, hace toda la diferencia cuando se tiene la posibilidad de tener acceso a microchips en mayor cantidad, en mayor calidad y con más rendimiento", concluyó.

