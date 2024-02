https://sputniknews.lat/20240219/concluye-huelga-de-trabajadores-de-audi-en-mexico-tras-alcanzar-acuerdo-laboral-1148362438.html

Concluye huelga de trabajadores de Audi en México tras alcanzar acuerdo laboral

Concluye huelga de trabajadores de Audi en México tras alcanzar acuerdo laboral

Los trabajadores de la planta de Audi en Puebla, en el centro de México, y la compañía automotriz alemana, llegaron a un acuerdo laboral, con lo que concluyó... 19.02.2024, Sputnik Mundo

Esto se alcanzó después de negociaciones y una ronda de votación realizada el 18 de febrero por la noche, cuando 66,3% de los participantes aceptaron el incremento salarial y de prestaciones ofrecido por la empresa al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI).Según medios locales, el aumento salarial fue de 10,2%, que se dividió en dos: 7% directamente para los sueldos y 3,2% a las prestaciones."Solo el porcentaje a prestaciones se desglosa en dos tantos durante el año 2024 de la siguiente manera: a partir del 1 de enero, vales de despensa, que pasa de 1.480,96 a 1.834,62 pesos (86,78 a 107,54 dólares), así como bono por tope salarial, que pasa de 2.450 a 2.850 pesos (143,66 a 167,12 dólares)", refirió el Sindicato.Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo alcanzado entre los empleados y Audi."Que se haya resuelto ayer lo de la huelga de Audi es muy buena noticia porque fueron los trabajadores. Ya no es como antes. Se llevó a cabo una reforma laboral y, ahora, los líderes no pueden firmar los contratos colectivos sin consultar a los [empleados]. Antes, el [personal] ni se enteraba de los arreglos que se hacían arriba", aseveró en su conferencia de prensa de este 19 de febrero.El 24 de enero, alrededor de 4.000 trabajadores de la planta de Audi en el municipio de San José Chiapa, Puebla, en el centro de México, fueron a la huelga.De acuerdo con el sindicato de los trabajadores, esto se debía a desacuerdos durante la revisión del contrato colectivo, donde no hubo un punto en común en temas como el salario que perciben los empleados, quienes solicitaron un incremento de 10% en su sueldo y de 5,5% en prestaciones.Días después, el mandatario mexicano se mostró optimista sobre la resolución de la huelga. "Espero que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Es el único caso que se tiene sobre un paro o huelga empresarial en México actualmente. Sin embargo, esto es consustancial a la democracia y la libertad. Es un derecho que tienen los trabajadores", declaró el 1 de febrero.

