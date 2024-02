https://sputniknews.lat/20240215/estalla-huelga-en-nacional-monte-de-piedad-la-institucion-financiera-mas-antigua-de-latinoamerica-1148254294.html

Estalla huelga en Nacional Monte de Piedad, la institución financiera más antigua de Latinoamérica

Estalla huelga en Nacional Monte de Piedad, la institución financiera más antigua de Latinoamérica

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, una de las instituciones de asistencia privada más importantes de México y la de mayor antigüedad en América... 15.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-15T17:22+0000

2024-02-15T17:22+0000

2024-02-15T17:22+0000

américa latina

sociedad

méxico

nacional monte de piedad

huelga

🏛️ compañías

comisión nacional bancaria y de valores (cnbv)

andrés manuel lópez obrador

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0f/1148252942_86:0:2945:1608_1920x0_80_0_0_1f80f8601671a3f07efab7f03528a4a5.jpg

De acuerdo con un comunicado emitido por la compañía, el sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad rompió la negociación que sostenía con el organismo, por lo que el paro de labores se inició en el primer minuto de este día, 15 de febrero.Asimismo, el Monte de Piedad refirió que se aceptaron diversas solicitudes de prórroga al emplazamiento de huelga, pero indicó que el líder sindical, Arturo Zayún, descartó realizar consultas con los empleados."Esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad. No solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado", añadió.Acerca de los objetos que fueron empeñados por las personas, la institución anunció que mantendrán la comunicación a través de sus canales oficiales y señaló que las prendas estarán bajo resguardo."Nacional Monte de Piedad (...) siempre se ha esforzado por el bienestar de un amplio ecosistema social en el que hay múltiples actores y aliados. A lo largo de este proceso se ha llevado, por parte de la administración, un diálogo transparente y un esfuerzo por llegar a un acuerdo, acatando la mediación de la Secretaría del Trabajo y de las instancias judiciales. Sin embargo, se ha hecho patente en los hechos que nunca hubo voluntad para llegar a un acuerdo y que el líder sindical no representó los intereses de sus agremiados, poniendo en riesgo casi 250 años de legado, y miles de puestos de trabajo", expuso.Esto también compromete las operaciones de más de 300 sucursales, incluida su casa matriz, ubicada frente al Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.Al respecto, Zayún declaró en el diario mexicano La Jornada que la administración patronal, que es encabezada por Javier de la Calle, rompió las negociaciones. Igualmente, explicó que en la audiencia del 14 de febrero, en el Tribunal Federal Laboral, la jueza y el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pidieron a la administración otra prórroga de huelga.El líder sindical acusó que los representantes del Monte de Piedad "amenazaron que si daba la prórroga se ampararían en contra de la jueza". Momentos relevantes previos a la huelgaLos problemas entre la administración del Nacional Monte de Piedad y el sindicato empezaron en 2021, cuando rechazaron el aumento salarial de 18% y ajustes al contrato colectivo de trabajo.Estos se acrecentaron en 2023, debido a que los colaboradores exigieron un mayor incremento de sus sueldos y aseguraron que se les quería quitar sus prestaciones y pensiones, a lo que la empresa declaró que los cambios solo son para proteger a la institución de la quiebra, que proyectaban que ocurriría en 2027.El 14 de junio de ese año, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto y comentó que ya sabía sobre este enfrentamiento."Ya tenía conocimiento de esa petición, me lo plantearon los dirigentes obreros el día 1 de mayo y les pedí que se pusieran en comunicación con Luisa María Alcalde —entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)— y lo vamos a atender este asunto", detalló en conferencia de prensa."[Se ayudará] a los trabajadores, porque estaban varios dirigentes ese día, y hubo consenso de todos que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con los trabajadores", acotó.No obstante, en diciembre de 2023, el Monte de Piedad anunció que el sindicato había rechazado la participación de la Secretaría del Trabajo mexicana para mediar en el conflicto y a que los empleados votaran sobre los ajustes a los lineamientos laborales.

https://sputniknews.lat/20240201/amlo-desea-alcanzar-un-acuerdo-para-resolver-la-huelga-de-audi-en-mexico-1147903258.html

https://sputniknews.lat/20231103/amlo-afirma-que-interjet-aerolinea-mexicana-puede-buscar-arreglo-para-solventar-su-deuda-1145393449.html

https://sputniknews.lat/20230620/el-futuro-de-la-institucion-financiera-mas-antigua-de-america-latina-esta-en-riesgo-1140731877.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, méxico, nacional monte de piedad, huelga, 🏛️ compañías, comisión nacional bancaria y de valores (cnbv), andrés manuel lópez obrador