"Por cuestiones como la aparición de Airbnb y la turistificación de centros históricos a nivel mundial, sabemos que estos cambios son más para favorecer la presencia de visitantes [mexicanos y extranjeros]. Por otro lado, hay que pensar que las calles del centro [de la CDMX] originalmente estaban hechas para ser caminadas, pero no existía el volumen de circulación que tenemos hoy. Sumado a esto, las grandes cadenas de tiendas pueden hallar maneras de abastecerse, pero no los pequeños negocios, esto porque no se permite la entrada de vehículos motorizados", pormenoriza en entrevista para Sputnik.