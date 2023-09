https://sputniknews.lat/20230917/monumentos-en-mexico-que-hay-mas-alla-de-su-esplendor-y-popularidad-1143727968.html

Monumentos en México: ¿Qué hay más allá de su esplendor y popularidad?

Monumentos en México: ¿Qué hay más allá de su esplendor y popularidad?

17.09.2023

Prueba de ello son las obras que se encuentran a lo largo del país latinoamericano. De acuerdo con información del Gobierno de México, en esa nación hay alrededor de 110.000 monumentos que en su mayoría datan de los siglos XVI al XIX. Estas obras "son parte de las ciudades y de los países y marcan parte de su historia. También muestran un peso estético relevante y también reflejan una forma de pensar, de cómo fue el mundo. Tal vez esta visión ya no es la misma a la actual", ahonda.Para el maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gustavo Toris los monumentos han fungido como articuladores de la vida social.Pero, "por otro lado, han sido constructos que buscan desplegar elementos identitarios por parte del Estado, sobre todo en la modernidad. Su relevancia comienza a ser mucho mayor cuando se identifica la población a través de los monumentos, pero eso hace que sea tan complicado hablar de sus características generales porque en ocasiones se trata de construcciones, en otros de una figura o escultura, o simplemente de una glorieta o rotonda", apunta.Los más importantes de MéxicoDe acuerdo con Toris, desde la época virreinal en México se hablaba de la relevancia de los monumentos que, en ese momento, reflejaban principalmente si se pertenecía a la monarquía hispánica o a las órdenes de misioneros católicos."En el México independiente se fueron ensayando diversas formas de monumentalidad, algunas más efectivas que otras. Por ejemplo, observamos la monumentalidad civil en la cúpula de Santa Teresa que hizo Lorenzo de la Hidalga y que está en la Ciudad de México. En algún momento, este artista también proyectó un monumento dedicado a la independencia del país. Este se ubicaría en el Zócalo, un poco a la manera de la Plaza de la Bastilla (en Francia). Sin embargo, el plan no pudo constituirse por completo", detalla.En el caso de la capital de México, la identidad monumental se forjó especialmente a finales del siglo XIX, esto con el surgimiento del Paseo de la Reforma durante la época del Segundo Imperio (1863-1867), cuando el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo buscó unir Chapultepec con el Centro Histórico. Sin embargo, la cumbre de este hecho fue la colocación del Ángel de la Independencia en 1910 en esa avenida icónica."Se realiza un esfuerzo gigantesco por dotar de una identidad monumental que consolide la idea de una nación vinculada con un pasado prehispánico, que se liberó del régimen novohispano con la independencia", expone. "Pero, más que la pertenencia a los eventos pasados, se buscaba en 1910 dar cuenta de una identidad nacional mucho más vinculada con valores cosmopolitas, es decir, de intercambios de referentes con ciudades occidentales, sobre todo europeas", agrega el también docente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.Prueba de ello son las esculturas que se han distribuido a lo largo y ancho de esta avenida, una de las más relevantes del país. En total, alberga casi una decena de monumentos y son los siguientes:1. Monumento a la Industria Petrolera de México, también conocido como la Fuente de Petróleos, es obra del arquitecto Vicente Mendiola y del escultor Juan Fernando Olaguíbel. Una de las modelos es Helvia Martínez Verdayes. Se presentó en 1952 y tiene como fin conmemorar la expropiación petrolera de la nación, que ocurrió en 1938.2. Monumento Magno. Se observa dentro de Campo Marte, instalación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Data de 2015.3. Altar a la patria, también llamado Monumento a los Niños Héroes, rinde homenaje a los cadetes del Colegio Militar, en esa época alojado en el Castillo de Chapultepec, que murieron durante la invasión estadounidense (1847). Es una obra del arquitecto Enrique Aragón Echegaray y del escultor Ernesto Tamariz, presentada en 1952.4. Estela de Luz. El proyecto original fue de los arquitectos César Pérez Becerril, Martin Gutiérrez Guzmán y Raúl Peña Arias. Fue inaugurado en 2012. Esta obra la impulsó el entonces presidente Felipe Calderón, en el marco de los festejos federales por el bicentenario de la independencia, que se conmemoró a partir de 2010 en referencia al inicio de la lucha armada del cura Miguel Hidalgo dos siglos antes.5. La fuente de la Diana Cazadora. Su nombre original es La Flechadora de las Estrellas del Norte y fue creada por el escultor Juan Olaguíbel y el arquitecto Vicente Mendiola en 1942. La modelo, quien buscaba recrear el mito de Artemisa, también fue Martínez Verdayes, la única persona que aparece en dos ocasiones en efigies del Paseo de la Reforma. Ícono capitalino, la escultura fue transgredida artísticamente en la película Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez y estrenada en 1967.6. Monumento a la Independencia o Columna de la Independencia, mejor conocido como El Ángel, es una de las obras más representativas de México a nivel nacional e internacional. Fue inaugurada en 1910 con motivo del Centenario del movimiento armado que emancipó a México de España. Su creador fue el arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado y las esculturas y bajorrelieves son del artista italiano Enrique Alciati. En él descansan los restos de personajes célebres de la gesta independentista, como Leona Vicario o Miguel Hidalgo. La victoria alada, como se conoce a la escultura dorada en la punta de la columna, no es la original. En 1957, un sismo de magnitud 7.8 derribó la efigie, por lo que fue sustituida. A este hecho se le llama el Terremoto del Ángel.7. Monumento y Glorieta a Cuauhtémoc. Fue inaugurada en 1887 y rinde homenaje al último huey tlatoani mexica, quien es considerado un héroe nacional tras ser torturado y asesinado por las tropas del invasor español Hernán Cortés. De acuerdo con el Museo Amparo, la obra de Miguel Noreña y el ingeniero Francisco M. Jiménez es una de las primeras muestras de la corriente estética e ideológica del neoindigenismo.8. La joven de Amajac es la escultura más nueva de Paseo de la Reforma, fue inaugurada en julio pasado y rinde homenaje a la lucha indígena, mostrando a la primera mujer gobernante en la historia del país antes de la llegada de los españoles al país latinoamericano. 9. El Caballito fue erigido en 1992 y es un proyecto del escultor Sebastián. Su fin era sustituir la obra homónima de Manuel Tolsá, que actualmente está frente al Museo Nacional de Arte (Munal), y funcionar como un respiradero para eliminar los vapores del drenaje de la Ciudad de México.Además de estas obras, hay alrededor de 77 esculturas de personajes relevantes de la Guerra de Reforma (1857-1861), cuando el presidente Benito Juárez buscó separar la iglesia del Estado, y 14 estatuas de mujeres que formaron parte de diversos acontecimientos a lo largo de la historia de México, como Carmen Serdán y Gertrudis Bocanegra Lazo. Al espacio donde se encuentran estos trabajos artísticos se le conoce como el Paseo de las Heroínas.Otros rubros donde podemos ver esta búsqueda de la identidad nacional son la efigie del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las construcciones elaboradas por el Ejército mexicano y el Monumento a la Raza, ubicado en la zona norte de la Ciudad de México.Una lectura en el presenteLa mayoría de los monumentos que encontramos en el Paseo de la Reforma, uno de los puntos medulares de estas expresiones artísticas, datan del siglo XIX y XX. Pero, ¿cómo podemos reflexionar sobre ellos en la actualidad?Ortiz señala que una manera es estableciendo un diálogo con los hechos históricos y el acontecer diario en la capital del país."La realidad es que en la Ciudad de México hay pocas calles o avenidas con glorietas, lo que (no) abona a que se pueda hacer este diálogo de la historia nacional a través de sus monumentos. También considero que eso es muy importante porque hubo y hay [estas expresiones] que delimitan periodos significativos de la historia nacional", expresa.Mientras que Toris hace énfasis en nuestro posicionamiento frente al pasado y sus diversas interpretaciones.Otras consideracionesA partir del siglo XXI, diversos movimientos políticos y sociales han puesto en el centro del debate la relevancia de los monumentos, como es el caso del dedicado al navegante Cristóbal Colón, donde actualmente se encuentra la Glorieta de la Mujeres que Luchan, considerada un antimonumento.El retiro de la efigie de Colón, que formaba parte de Paseo de la Reforma desde 1877, fue concretado en 2020, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, debido a los cuestionamientos sobre su participación en la colonización del continente americano.En esa época, en una entrevista con Gaceta UNAM, el investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM Renato González Mello declaró que "las funciones ideológicas o políticas a las que una escultura sirven cambian con el tiempo y no son decisivas para la realidad política, por lo que sería un error remplazar la estatua en una acción unilateral de Estado".En esta misma línea, Ortiz, divulgador de temas sobre historia, estima que en vez de mover de sitio las efigies, se debería informar más a la población sobre el por qué están en esos lugares y su respectivo contexto histórico.Otro tema que ha generado debates dentro y fuera de la academia es la vandalización de los monumentos. "Se deben proteger las obras. No se logra nada dañándolas y externando la rabia y el rencor o el odio contra el bronce, el mármol o el basalto", dice Ortiz.Al respecto, Toris precisa que este intento de desactivación de la monumentalidad es un reflejo de la acción social frente a la cerrazón del Estado, en este caso el mexicano."En lo general, pensaría que es normal en cualquier Estado violento que haya un contrapoder que busque disolver esa asimetría, sobre todo cuando no hay una solución en cuestiones tan importantes como la violencia que hay en el país, el caso de la guardería ABC o la gran cantidad de desaparecidos, hechos de los que es responsable, en gran medida, el Estado", concluye.

