¿Un monumento a la corrupción?: la historia de este emblema de la Ciudad de México vuelve al foco

La Estela de Luz es uno de los monumentos más controvertidos de la capital mexicana. La obra, que terminó de construirse en 2012, dos años después de lo que... 25.08.2023

A más de una década de su construcción, el caso vuelve a ser relevante debido al arresto de Domitilo Barragán Álvarez, quien participó en el desarrollo de este proyecto. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) del país latinoamericano, el ahora detenido es investigado por presuntamente haber hecho uso indebido de atribuciones y facultades."Este individuo fue quien fungió como gerente jurídico, responsable directo de una compañía filial de Petróleos Mexicanos [Pemex], encargada de proveer medios y materias primas para la construcción de dicha obra", expuso en el documento.Pero no es el único implicado en este caso. A lo largo del tiempo, se han presentado 134 denuncias contra las dependencias mexicanas y personas relacionadas con este proyecto que no solo no fue concluido en tiempo y forma, sino que su precio original se disparó. El presupuesto inicial era de 398 millones de pesos (alrededor de 23,69 millones de dólares) y finalizó en más de 1.110 millones de pesos (cerca de 66,06 millones de dólares).¿Cómo nació esta obra?En 2009, los Gobiernos de México, de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) convocaron a 35 arquitectos para participar en el anteproyecto para el Monumento Conmemorativo del Bicentenario, que se erigiría con motivo de los 200 años del inicio de la lucha de Independencia y 100 años de la Revolución mexicana. El 15 de abril de ese mismo año se dio a conocer que los ganadores del proyecto eran César Pérez Becerril, Martin Gutiérrez Guzmán y Raúl Peña Arias, quienes presentaron el proyecto de la Estela de Luz. Se trata de "dos planos paralelos de 109 metros de alto por nueve metros de ancho de paneles de cuarzo translúcido soportados por un sistema de soporte de acero inoxidable y estructura de dos pares de cuatro columnas redondeadas de 91 centímetros de diámetro, desde una enorme plaza de escalera hundida rodeada de muros de hormigón es el lugar de reunión para demostraciones públicas, actuaciones espontáneas y conciertos de música electrónica al aire libre", menciona el sitio web de Raúl Peña Arquitectos.La Estela de Luz fue construida frente a la Puerta de los Leones, uno de los accesos principales del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y a un lado de avenida Paseo de la Reforma, una de las vialidades medulares de la capital mexicana.Según la página web del Archivo Digital Arquitectura Panamericana, la instalación representa un siglo y cada panel muestra la cultura indígena y española."La estructura que los une y la luz de la que, en esencia, se conforman, se amalgama en un todo representando nuestro pueblo mestizo mexicano", expone.Los problemas que surgieronEl también llamado Monumento Conmemorativo del Bicentenario debía estar listo para los 200 años del inicio de la lucha de Independencia en México, es decir, antes de septiembre de 2010. Sin embargo, el proyecto no se concretó hasta 2012.Según comentó el exmandatario mexicano Felipe Calderón, quien era el jefe del Ejecutivo en esa época, el retraso de la obra fue por algunas inconsistencias en el proyecto original, mismas que debieron corregirse antes de inaugurar la instalación en enero de 2012.Fue "una decisión responsable realizar los ajustes técnicos, de tal manera que la estructura monumental cuenta con la tecnología más avanzada y de la ingeniería clave en materia de seguridad y viabilidad de largo plazo", señaló durante la apertura de este monumento.Sin embargo, meses antes, tanto políticos como organizaciones civiles señalaron un entramado de corrupción detrás de la también llamada Suavicrema, nombre de una popular galleta en México.En su informe sobre la cuenta pública de 2011 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana expuso que la empresa Gutsa había sido la encargada de construir la Estela de Luz y que, de manera continua, se mostraba que el Gobierno mexicano le beneficiaba, aunque ella incumpliera con sus contratos."Entre los ejemplos del fraude, la ASF explicó que la filial de Pemex I.I.I. Servicios duplicó el precio del acero utilizado para las columnas, con el argumento de que se requería metal con mayores densidad y dimensión, pero inexplicablemente el peso del monumento no se incrementó. Además, comprobó que Gutsa utilizó un tipo de cuarzo distinto al que supuestamente compró a la compañía italiana Taltos", retomó el diario mexicano La Jornada en 2013.El monumento a través del tiempoDespués de los análisis de las autoridades mexicanas, la ASF presentó 134 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra de diversas dependencias federales, estatales y municipales, así como funcionarios y personas relacionadas con el caso. Esto fue ya dentro del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).En 2015, las autoridades mexicanas detuvieron a Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora de la empresa iii Servicios por este caso, ya que era investigado por presuntos actos de corrupción. No obstante, fue liberado tras contar con una suspensión contra la orden de captura que consiguió en el Estado de México, en la zona centro del país. Durante años, fue el único arrestado por el entramado gestado para edificar ese monumento. Sin embargo, los sobrenombres no se detuvieron. Previo a ser presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le apodó El monumento a la corrupción, mote que después adoptó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum para referirse a esta pieza.Además, la gente tampoco dejó de manifestarse en la zona. En ocasiones, se trataba de protestas contra el cambio climático o el Gobierno federal en turno, pero una de las más icónicas y que dio vuelta al mundo fue la realizada el 15 de septiembre de 2022 por parte de colectivos y familiares de personas desaparecidas en México, cuya cifra ascendió tras el inicio de la estrategia contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón."Elementos de la policía capitalina intentaron frenar esta escalada, sin embargo, decenas de integrantes del colectivo lograron formar una valla humana para frenar a las autoridades y permitir que las dos manifestantes iniciaran su ascenso", retomó el diario español El País.Finalmente, el 23 de agosto pasado, Domitilo Barragán Álvarez, quien figuró como parte del proyecto de la Estela de Luz, fue detenido en Ramos Arizpe, Coahuila, al norte del país, por presuntamente haber hecho uso indebido de atribuciones y facultades.Un día después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la orden de aprehensión contra el exfuncionario era parte de las denuncias que se atrasaron durante el Gobierno de Peña Nieto."Estaba prófugo el señor y ahora lo detuvieron, pero fue la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Me enteré igual que ustedes, por los periódicos. Hoy en la mañana pregunté y la denuncia era de la época del presidente Peña y, desde entonces, dictaron la orden de aprehensión. No lo identificaban o no lo querían detener, o tenían mucho trabajo y ahora lo hicieron. Eso es lo que puedo informarles", dijo en su conferencia de prensa matutina.

