Glorieta de la Palma: la historia del emblemático sitio de la CDMX que ahora provoca críticas

Durante más de un siglo, la Glorieta de la Palma fue uno de los sitios más famosos de la Ciudad de México. Sin embargo, este lugar estuvo envuelto en polémica... 02.09.2023, Sputnik Mundo

Pero, ¿por qué es tan emblemático este lugar en la avenida Paseo de la Reforma, muy cerca de la escultura de La Diana Cazadora? Para entenderlo, es necesario remontarse al siglo XIX, cuando la capital del país dejaba atrás los movimientos de Independencia para adentrarse en otro tipo de disputas relacionadas con la llegada del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) a México."El Paseo de la Reforma fue una obra concretada durante el Segundo Imperio (1863-1867), cuando buscó unir Chapultepec con la Ciudad de México, que en aquellos años era mucho más pequeña de lo que actualmente es. Esta calzada, que data de 1864, comienza a atrasarse su planificación. Desde esa época, ya existe la glorieta, pero sin la palma", cuenta en entrevista para Sputnik, el experto en historia Enrique Ortiz.En una conversación con este medio, el maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gustavo Toris agrega que sobre esta misma calzada también se planeaba construir barrios de lujo influidos por los proyectos europeos de la época."Muchas veces se habla del caso de París pero, al tratarse del Segundo Imperio, se estaba pensando en las intervenciones de Viena y en la Ringstrasse que se había hecho como una intervención muy importante en la ciudad europea", menciona.Un proyecto muy peculiarAños después de la construcción de la glorieta, aún sin la palma, durante el Gobierno del entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) se diseñó un plan para colocar una escultura en honor al exmandatario mexicano Benito Juárez, quien gobernó de 1858 a 1872, pero nunca se concretó esa tarea.Esto no pasó "por falta de recursos económicos y la inestabilidad política que se vivía en México, con lo que no se le pudo rendir homenaje con este monumento al Benemérito de las Américas", acota Ortiz.Pero aún hay más. Según Toris, otro posible proyecto era colocar una escultura de Miguel Hidalgo, uno de los artífices del movimiento de Independencia en México."Hay quienes afirman que se proyectaba construir un segundo monumento para el segundo centenario de la Independencia. Aunque circulé en varios lados, no lo he visto corroborado en ninguna fuente", señala.Pero lo que hace más especial a la glorieta, reflexiona el también docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es que jamás se colocó una estatua, como La Diana Cazadora, o una edificación tan relevante como el Ángel de la Independencia.Sumado a ello, la glorieta es principalmente un espacio vehicular y poco amigable con los peatones, ya que no permite el acceso de ellos como en el Ángel de la Independencia, por ejemplo.¿De dónde salió la palma?Una de las historias más controversiales sobre este lugar es sobre cuándo y cómo apareció la famosa palma que le da nombre a la glorieta de la Ciudad de México. Según Ortiz, la primera fotografía oficial donde se ve la planta data de 1920, donde aún no tiene el colosal tamaño que mostró hasta 2022. Sin embargo, no hay una fecha concreta sobre su llegada"Muy probablemente fue plantada durante el Porfiriato (1876-1911), pero no hay una certeza real sobre esto", refiere el experto.Otra pista de su origen y su edad la dio el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Martínez Assad, quien en una entrevista para MVS narró que, de acuerdo con su profesor, el historiador mexicano Silvio Zavala, la palma fue un regalo del emperador de Etiopía, Haile Selassie, durante su exilio, entre 1936 y 1941, lo cual no concordaría con la primera fotografía que se conoce de la planta.Lo interesante es el peso que con los años adquirió la palma. "Si bien no puede ser recordada la glorieta como un lugar donde han tenido cabida acontecimientos singulares o de mucha importancia, lo cierto es que cuando hay un espacio y con características tan estables a lo largo del tiempo, es decir, cuando la palma duró tanto tiempo, se convierte en un punto de referencia en el sentido de localización y de la memoria. Por ello, cualquier cambio, nos llama mucho la atención", agrega Toris.Adiós a la palmaDespués de décadas, miles de manifestaciones y eventos históricos ocurridos frente a ella, la Glorieta de la Palma se quedó sin su planta en 2022. La razón fue la enfermedad conocida como pudrición rosada, cuyo nombre científico es Trichothecium roseum. Este hongo pertenece a la familia Ascomycota, la misma de donde surge la penicilina y levaduras como la del pan y cervezas. En el caso de la palma, su padecimiento está ligado al hongo Nalanthamala vermoesenii, que afecta con mayor fuerza a las plantas de su especie. Fue la primera vez que se vio un caso así en México. Los síntomas más comunes son manchas color marrón en los peciolos, que es el rabillo​ que une a la hoja con el tallo, y un polvo rosado sobre la especie.Esta causa "un taponamiento que no deja que el agua circule a lo largo del tronco y las hojas, lo que asociado a las altas temperaturas puede provocar la asfixia [a una planta]", destacó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en redes sociales el 21 de abril de 2022, tras publicar los resultados del análisis a la planta.No obstante, días antes del anuncio, los expertos de la cuenta de X, antes Twitter, Árboles de la Ciudad de México habían denunciado el peligro que corría esta especie."Es muy triste que una de las plantas más icónicas de la ciudad esté muriendo. Aunque también, tristemente, es congruente con la historia de la ciudad, los árboles más famosos (El de la Noche Triste y El Sargento) están muertos", dieron a conocer el 6 de abril de ese año. La última vez que la palma coronó la glorieta fue el 26 de abril de 2022. Desde ahí, los cambios no han parado.Los ahuehuetesTras el retiro de la palma, la glorieta se quedó sin su emblemática planta. A partir de ahí, el Gobierno de la Ciudad de México realizó una consulta sobre qué árbol podría ubicarse en esta zona relevante de Paseo de la Reforma. Finalmente, el ganador fue un ahuehuete, especie reconocida por su durabilidad y fortaleza con el paso del tiempo.Este fue plantado en junio de ese mismo año, pero tuvo que ser reemplazado en mayo de 2023 porque no se adaptó al suelo y las condiciones climáticas de la capital de México. Durante meses, tanto en redes sociales como en medios de comunicación se dio a conocer la mala salud del ejemplar, que se veía seco y decaído.Por eso, se eligió otro árbol de la misma especie para continuar con este proyecto. Pero, a los días, una persona colocó cemento en la tierra y dañó las instalaciones del sistema de riego del lugar, las cuales apenas se estaban colocando.Después de ese incidente, el nuevo ahuehuete luce seco y no se recuperó a pesar de los esfuerzos del Gobierno capitalino."Cuando los árboles se plantan bien, con oficio, retoñan en un máximo de 20 días y al mes ya se sabe si el árbol sobrevive o no. En este caso yo veo que lo único que sobrevive es la cúspide del árbol, aunque con hojas flácidas. Está feneciendo poco a poco el árbol, se está apagando poco a poco", declaró para el diario español El País el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en paisajes urbanísticos Saúl Alcántara Onofre.Un nuevo significadoDespués de que la palma desapareciera y aún con la existencia de los ahuehuetes, familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas en México exigieron a las autoridades que esta glorieta fuese destinada a aquellos seres queridos que no volvieron a su hogar. Esto comenzó a fraguarse desde mayo de 2022. "En la glorieta fue sembrado un ahuehuete que ha sido renombrado por las familias como El Guardián de las y los desaparecidos, como parte del proceso de apropiación que han realizado los familiares", se lee en el sitio web Experiencias para la memoria.Ante la negativa de las autoridades de la Ciudad de México para oficializar este proyecto y que, además, colocaran vallas en la zona, las personas pegaron las fotografías de sus familiares en la glorieta.Mientras tanto, Ortiz concluye que es un tema sumamente delicado, pero que debe ser visibilizado y tomado en cuenta por el Estado para resolver sus diferentes crisis, en este caso, en cuestión de seguridad y desaparición forzada.

