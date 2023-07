La CDMX combate el maltrato animal: "Su estatus jurídico sigue siendo de bienes" | Video

https://sputniknews.lat/20230726/la-cdmx-combate-el-maltrato-animal-su-estatus-juridico-sigue-siendo-de-bienes--video-1141918813.html

A mediados de junio, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y personal de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT) capitalina rescataron a 60 perros hacinados en una habitación al interior de un domicilio en el sur de la capital latinoamericana.Presuntamente, los animales serían sacrificados en rituales de santería, pero gracias a las denuncias de los vecinos, las autoridades obtuvieron una orden de cateo que permitió retirar a los perros y arrestar a tres personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de maltrato animal, reportaron medios locales.El comandante operativo de la dirección general de la BVA, el policía primero Ismael Armando García Valdez, comentó en entrevista con Sputnik que el caso es uno de los que más lo ha impactado por la forma en la que fueron hallados los perros al momento de ingresar al domicilio.Al menos 10 de los animales estaban en la planta principal, mientras que los otros 50 se encontraban en un solo cuarto, con condiciones de higiene y salubridad nulas.No obstante que en el código penal capitalino el maltrato animal está tipificado como delito, en los últimos 10 años la PAOT ha recibido más de 19.000 denuncias por estas conductas. Tan sólo en lo que va de 2023, la dependencia local suma ya más de 2.000 llamadas por diversas formas de crueldad y violencia contra los animales, lo que representa más de la mitad del total de denuncias recibidas el año pasado, cuando se contabilizaron 3.667 en total.Con todo, para García Valdez los números no indican un incremento del violencia hacia los animales. Antes bien, consideró que es un indicio de la confianza de la ciudadanía, que ya se atreve a denunciar. Incluso, mencionó que la cifra negra —las denuncias que no se hacen— es "un número que nos podría espantar a todos", pero el mensaje de la Brigada es claro: "si estás maltratando, déjalo de hacer, porque realmente hay una autoridad que lo está combatiendo y nos lo tomamos muy en serio".Respeto a los seres vivosEntre las principales formas de maltrato registradas por la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial destacan las que se refieren a perros amarrados, relegados en la azotea, encerrados, o bien sobre animales a los que no se les proporciona agua y alimento.Al respecto, el comandante García opinó que hay una idea muy generalizada de que la violencia animal se caracteriza únicamente por golpes. Sin embargo, explicó que el maltrato contra los animales comienza cuando no se les provee alimento de buena calidad, agua limpia y la atención médica que necesitan.Por esa razón, la Brigada imparte charlas sobre bienestar animal, en donde dan a conocer las cinco libertades animales, para que tanto niños como adultos aprendan sobre el respeto a estos seres vivos. "A lo mejor ya está muy generalizada [la idea], o creemos que es lo correcto el cómo tenemos a nuestro animal de compañía, pero con (...) esa información que se va retransmitiendo es de cambiarle el chip al adulto, pero nos enfocamos también en las nuevas generaciones para que ellos ya crezcan con la nueva información", abundó el policía. El uniformado coincide con la abogada y gestora intercultural Paulina Bermúdez Landa, presidenta del Proyecto Gran Simio México, quien expuso a este medio que es muy difícil que la sociedad entienda qué significa dañar a un animal. Esto porque, aseguró, tristemente no es algo obvio para las personas, por so es que hay tantas prácticas muy normalizadas, como tener a los perros en la azotea, dejarlos salir a la calle, mutilarlos en la cola o las orejas por razones presuntamente estéticas, entre otras posibilidades.Sin embargo, explicó que lo anterior se sostiene en la educación, pues nos enseñan que los animales son para producir y, además, no existen carreras universitarias o clases orientadas a entender la violencia en contra de estos seres. Además, dijo, los animales no son sujetos de derecho por sí mismos, por lo que no existe un estatus de igualdad entre nosotros y ellos.Antesala de la violencia socialEn los últimos meses, México ha sido testigo de actos indignantes de crueldad contra los animales. Uno de los más recientes, que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente, fue el caso de un cachorro de ocho meses, llamado Scooby, que fue arrojado por un hombre a un cazo de aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte del cuadrúpedo.De acuerdo con diversos medios, el mamífero se encontraba a las afueras de una carnicería en el Estado de México cuando un individuo en aparente estado de ebriedad amenazó al dueño y empleados del negocio, a los que exigió cerrar el local y, para demostrar que hablaba en serio, lanzó a Scooby al cazo.En tanto, Bermúdez Landa detalla que existe una relación muy estrecha entre los altos índices de violencia en el país latinoamericano —cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2022 México registró 32.223 homicidios— y el maltrato contra los animales. Incluso, precisó que existen diversos estudios, principalmente en el campo de la psicología, que dan cuenta de cómo la violencia contra los animales, muchas veces, se desarrolla en entornos de violencia intrafamiliar."Hay estudios sobre la relación que hay entre dañar, por ejemplo, al perro o gato de una mujer y ese daño viene perpetrado por un hombre. Al final, los animales son otro grupo vulnerable, como lo son las mujeres, como lo son los niños y, en ese sentido, están muy expuestos a toda clase de maltratos", declara la abogada.Estatus jurídicoPor lo anterior, la directora de Proyecto Gran Simio México considera que no basta con tipificar el delito de maltrato animal, pues, además, el concepto no aplica para todos por igual.Por consiguiente, para Bermúdez Landa es necesario ir más lejos en cuanto al estatus jurídico de los animales y más allá de la materia penal, que únicamente se enfoca en sancionar una conducta. Finalmente, la abogada hizo un llamado para garantizar las cinco libertades animales:"Hay cinco libertades básicas, que son parte de la corriente del bienestar animal y que no pueden faltar; si nos ponemos a analizar cómo viven nuestros perros, nuestros gatos y empezamos a preguntarnos: ¿tendrán estas cinco libertades?, y si vemos que una falla, ya por ahí podemos tener una idea de qué atender primero", señaló la defensora animal.Por su parte, García Valdez aseguró que el respeto que los humanos deben garantizar a los animales debe partir del hecho de que son seres sintientes. "Y hablo de todos los animales, el animal de compañía, el propio animal de consumo, porque a veces crees que porque lo vas a consumir tienes derechos sobre su vida y a hacer lo que tú quieras con su vida, y no debe de ser así, hay que respetarlos y hay que darles la empatía que se necesita"."El agradecimiento de un animal no se puede describir con palabras, eso es lo máximo que he tenido al estar 14 años trabajando aquí, el agradecimiento de los animales, sin palabras, es algo que no se puede describir y no lo puedes comprar, no lo puedes obtener de otra forma", puntualizó el oficial de la Brigada de Vigilancia Animal.

