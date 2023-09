https://sputniknews.lat/20230927/los-antimonumentos-en-mexico-el-reflejo-del-dolor-y-hartazgo-ante-la-falta-de-justicia--video-1144117876.html

Los antimonumentos en México: el reflejo del dolor y hartazgo ante la falta de justicia

Los antimonumentos en México: el reflejo del dolor y hartazgo ante la falta de justicia | Video

Uno de los hechos que ha cimbrado a la población mexicana y al Gobierno federal es la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26... 27.09.2023

La fecha elegida para esta pieza fue el 26 de abril de 2015, siete meses después del crimen en Guerrero, al sur de México. El propósito de exponerla entre las avenidas Paseo de la Reforma y Bucareli, una de las zonas más transitada de la capital de México, fue demandar que las autoridades averiguaran el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como las posibles causas de este evento. En esa época, los familiares de las víctimas y colectivos decidieron poner junto al número 43 el signo de suma. Esto fue para recordar al Estado mexicano que aún hay miles de personas desaparecidas en el país. A nueve años del caso Ayotzinapa, las autoridades aún no han esclarecido las razones de lo acontecido y, sobre todo, dónde están los jóvenes.Eso es solo una muestra de las diversas demandas que la población ha exigido al Estado a lo largo del tiempo y que, en algunas ocasiones, han derivado en diversas expresiones más allá de las protestas, como lo son los antimonumentos.De acuerdo con la doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Edith Kuri, estas instalaciones también buscan visibilizar actos violentos cometidos por instituciones gubernamentales o grupos delictivos y fungir como una manifestación contra el olvido y la indiferencia.En este sentido, el maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gustavo Toris comenta que los antimonumentos también retoman algunos elementos que, estéticamente, se parecen a los letreros de los pueblos mágicos del país."Es interesante que se retome esto y se coloquen letras y figuras en puntos estratégicos de la CDMX para dar cuenta de estas intervenciones que buscan disolver esa simetría respecto al poder político", menciona en entrevista para Sputnik.Otras reflexiones al respectoEn una charla para este medio, el doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Vicente Moctezuma Mendoza hace énfasis en que lo más relevante no es la ubicación de los antimonumentos, sino los temas abordados y, aún más, los que quedan pendientes por explorar."Lo que podríamos preguntarnos, y que me parece más productivo para analizar críticamente los antimonumentos, es pensar en qué luchas, injusticias, violencias o formas de impunidad no están siendo retratadas o visibilizadas por [estas esculturas]", subraya.El también docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM comenta que las denuncias a través de estas expresiones, en diversas ocasiones, no son solo para que el Estado haga algo, sino para que la sociedad tome conciencia sobre una problemática.Esto mismo es lo que, en algunas ocasiones, genera polémica y falta de empatía en algunos sectores de la población, ya que el fin de estos antimonumentos no es ser estéticamente bellos o perpetuar un acontecimiento tal como la Independencia de México, por ejemplo."Desde mi punto de vista, [estos proyectos] tienen que fracturar nuestra cotidianidad e irrumpir, de alguna manera, en la armonía del estado de las cosas. Se trata de disputas por el espacio público (...). Además, estamos constantemente siendo objeto de distintas cosas que son estéticamente desagradables, como la publicidad", describe Moctezuma Mendoza.En este sentido, Toris, quien es docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, agrega que los comentarios negativos hacia los antimonumentos están más relacionados con una mentalidad mayormente nacionalista y conservadora.¿Cuáles son los antimonumentos en la CDMX?La Ciudad de México cuenta con 11 antimonumentos localizados a lo largo de las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, así como las calles Monte de Piedad y Plaza de la Constitución; todas son vialidades fundamentales para el Centro Histórico de la CDMX. A continuación presentamos las instalaciones en el orden cronológico en que fueron colocadas:1. +43Ubicado en el centro de la Ciudad de México y frente a edificios relevantes para la capital como el de Lotería Nacional y El Caballito, escultura del artista mexicano Sebastián es, en palabras de los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, "una protesta permanente de reclamo y de justicia al Estado en el espacio público (...). Quiere ser una llamada de atención a los transeúntes que cruzan cotidianamente la zona", según un comunicado emitido el 27 de abril de 2015, fecha en la que se erigió el antimonumento.De acuerdo con los manifestantes, la instalación se retirará hasta que el Estado mexicano esclarezca no solo lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, sino el paradero de las más de 111.000 personas de las que no se sabe dónde están.Tres años después, se colocó debajo de las letras y números una tortuga de cemento, esto en referencia al significado de Ayotzinapa que, en náhuatl es "lugar de tortugas".2. Guardería ABCEl incendio ocurrido en la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, al norte de México, ha sido uno de los casos que más ha conmocionado al país; ocurrió el 5 de junio de 2009. En el centro de cuidados infantiles subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fallecieron 49 niños."De acuerdo a testimonios recabados entre vecinos del lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó, fue imposible sacar a los niños. En pocos minutos, la situación se salió de control. Las 17 ambulancias para transportar a los heridos quedaron rebasadas: los niños fueron trasladados en carros y patrullas a los hospitales", expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana en su página web. El 5 de junio de 2017, ocho años después de la tragedia, los familiares de los niños develaron un antimonumento frente a la sede nacional del IMSS, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, una de las más transitadas de la capital mexicana.En 2022, los familiares de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC instalaron otro antimonumento frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).3. Rescatemos a David y MiguelDavid Ramírez y Miguel Ángel Rivera son dos adolescentes mexicanos que fueron secuestrados el 5 de enero de 2012 cuando viajaban de la Ciudad de México a Ixtapa Zihuatanejo, uno de los destinos turísticos más concurridos de Guerrero. No obstante, a pesar de que su familia pagó el rescate, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.Los familiares de David y Miguel se han manifestado desde ese entonces en diversos sitios, como el Senado de la República, para exigir la aparición de sus seres queridos. Incluso crearon el proyecto Rescatemos a David y Miguel, con el fin de presionar a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos.Como parte de sus acciones, en las que se incluyeron anuncios en transporte público, el 5 de enero de 2018, instalaron un memorial que lleva el mismo nombre de su movimiento. Este se ubica sobre Paseo de la Reforma, a un lado de El Caballito. En él, hay una escultura en forma de la letra "i" partida a la mitad, simulando a los jóvenes.4. Pasta de ConchosEl 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, estado al norte de México, dejó a 65 de los 73 trabajadores atrapados en las instalaciones.De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió por la acumulación de gas metano en el lugar que, sumada a las malas condiciones de seguridad del sitio, se convirtió en una tragedia. Las instalaciones eran propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea y cuyo conglomerado también incluye a Ferromex; ellos se encargaron de las operaciones de búsqueda y rescate, mismas que solo derivaron en la localización de dos cuerpos."Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos. En ambos casos, la parte patronal es Grupo México", apunta el Centro Prodh en su sitio web.Ante esto, las familias han presentado diversos recursos legales a nivel nacional e internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El tema es tan relevante que el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió sacar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, una tarea que, a casi un año de concluir su mandato, no se ha concretado. Como una manera de exigir justicia y que el caso no sea olvidado, el 18 de febrero de 2018, familiares y activistas colocaron un antimonumento frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en Paseo de la Reforma.5. Matanza de TlatelolcoUno de los episodios más dolorosos de la historia de México, al menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, es la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, a unos días de llevarse a cabo los Juegos Olímpicos en la nación latinoamericana.Ese día, una manifestación de jóvenes de diversas escuelas y universidades del país fue reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado, por órdenes del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. La cifra oficial, en su momento, fue de 20 personas muertas. Sin embargo, las estimaciones de las víctimas, validadas incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es de 300 personas fallecidas.Para conmemorar los 50 años de este evento, activistas colocaron el 2 de octubre de 2018 la escultura donde se observa una de las imágenes originalmente diseñadas por el artista gráfico Lance Wyman para las Olimpiadas en México, que fue intervenida por integrantes de la Academia de San Carlos, una de las máximas instituciones de arte en la nación latinoamericana, y las leyendas "2 de octubre no se olvida. Fue el Ejército, fue el Estado".Este es el único antimonumento ubicado muy cerca de Palacio Nacional, que es la residencia del mandatario mexicano, y de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, uno de los sitios religiosos más relevantes del país.6. La antimonumentaLos feminicidios en México son uno de los problemas más graves del Estado, que cobró mayor relevancia por los casos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad fronteriza con Estados Unidos. Con el fin de distinguir estos crímenes de los homicidios, la nación latinoamericana fue la primera en el mundo en impulsar la formalización del término "feminicidio", que se emplea desde 2012 para esclarecer los asesinatos por cuestiones de género. Las características están plasmadas en el capítulo V del Código Penal federal.No obstante, a raíz de los casos y las desapariciones de mujeres en el país, la Comisión de Antimonumentos, conformada por organizaciones civiles y artistas, y familiares de víctimas de estos delitos, erigieron el 8 de marzo de 2019 la Antimonumenta, que se localiza en avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos emblemáticos de la CDMX."Esta se impone con su altura de 3,8 metros para erigirse como una protesta permanente de reclamo y justicia al Estado. Exige un alto a las violencias feminicidas, y demanda justicia por los miles de feminicidios impunes y la búsqueda de las mujeres que han sido desaparecidas", de acuerdo con la página Experiencias para la memoria, que conjunta varias expresiones de esta índole.7. Memorial para víctimas de feminicidioErigido frente al Monumento a Cuauhtémoc, en la intersección de las avenidas Paseo de la Reforma y de los Insurgentes, está un memorial dedicado a las víctimas de feminicidio.Según la fecha pintada en la base de la efigie, data del 3 de noviembre de 2019, y es para recordar a las mujeres que fueron asesinadas por razones de género. En las dos cruces moradas, que se doblan una sobre la otra, están escritos con pintura blanca los nombres de las personas que sufrieron este delito"Si eres familiar de una víctima de feminicidio, este es tu espacio", se lee en el antimonumento.8. San FernandoEntre el 22 y 23 de agosto de 2010, 72 migrantes originarios principalmente de países centro y sudamericanos fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en el norte del país. Los 58 hombres y las 14 mujeres se dirigían hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades de vida. De acuerdo con la CNDH, el crimen fue perpetrado por Los Zetas, uno de los cárteles más violentos de los últimos 20 años. Debido a que el caso no se ha esclarecido, la Fundación para la Justicia, en conjunto con los familiares de las víctimas, colocaron el antimonumento dedicado a las víctimas el 22 de agosto de 2020, en el décimo aniversario de este evento."La escultura lleva un signo + porque son miles, tal vez cientos de miles, las y los desaparecidos y asesinados a su paso por México Y aunque la migración es un derecho humano, lo cierto es que atravesar territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso", publicó la organización en la red social X, antes conocida como Twitter.9. HalconazoDespués de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, ocurrió otro evento de esta índole: el Halconazo. En la también llamada Matanza del jueves de Corpus Christi, fueron asesinados 120 estudiantes por una unidad paramilitar llamada Los Halcones, que era afín al Gobierno del entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).El político, quien formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009, por "falta de evidencia tangible".Para conmemorar los 50 años de este crimen, el Comité del 68 y otras organizaciones civiles colocaron un antimonumento el 10 de junio de 2021 sobre avenida Juárez, en la Ciudad de México, donde se leen frases como "Ni perdón, ni olvido" y "Fue el Estado".10. Glorieta de las mujeres que luchanEsta glorieta nació el 25 de septiembre de 2021 tras una serie de polémicas en torno a la efigie del navegante Cristóbal Colón en la zona. Un año antes, su escultura fue retirada tras formar parte de Paseo de la Reforma desde 1877, esto debido a los cuestionamientos sobre su participación en la colonización del continente americano.Después de varias discusiones y manifestaciones al respecto, diversas activistas tomaron la glorieta ubicada en la colonia Tabacalera de la CDMX y colocaron una figura de madera de una mujer con el puño izquierdo en alto."Desde la toma se han realizado acciones diversas en el sitio. El 5 de marzo de 2022 se desmontó la figura de madera para colocar una de acero, se sembró el jardín Somos memoria que consta de nueve estructuras de acero y 18 mosaicos con 1.000 nombres escritos de mujeres; se colocaron también estructuras para un tendedero de denuncias fijo", detalla Experiencias para la memoria.11. Glorieta de las y los desaparecidosFrente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el antimonumento dedicado a Pasta de Conchos, se ubica la Glorieta de las y los desaparecidos, anteriormente conocida como la Glorieta de la Palma.Tras la remoción de la emblemática flora de esta rotonda localizada en Paseo de la Reforma, los familiares de personas de las que se desconoce su paradero, exigieron a las autoridades reconocer el sitio para su lucha, lo que generó tensiones con el Gobierno de la Ciudad de México, que insistió en colocar un nuevo árbol.El espacio "fue tomado el 8 de mayo de 2022 por las familias de personas desaparecidas para la construcción de un memorial que recuerde sus nombres, rostros y existencia. En la glorieta fue sembrado un ahuehuete que ha sido renombrado por las familias como El Guardián de las y los desaparecidos, como parte del proceso de apropiación que han realizado los familiares", indica la página web Experiencias para la memoria.¿Hacia dónde evolucionarán los antimonumentos?Los expertos coinciden en que esto dependerá tanto de los movimientos sociales como del actuar del Estado para atender las problemáticas denunciadas por las personas en México."Es una manera nueva en México, por la extensión que tiene, pero hay un riesgo: que los antimonumentos acaben siendo normalizados por la sociedad y que los veamos con la misma apatía y desinterés con la que solemos ver muchos de los monumentos del Estado. (...) Estos proyectos tienen que interpelar y transformar a la población y, en ese sentido, considero que son efímeros en tanto las demandas que se presentan sean resueltas", dice Moctezuma Mendoza.Otro posible camino, ahonda Toris, es cuestionar si los antimonumentos pueden caer en un rubro más comercial que de denuncia, por lo que vislumbra la posibilidad de que surjan manifestaciones al respecto.

