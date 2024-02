https://sputniknews.lat/20240219/en-violacion-de-la-ley-internacional-eeuu-suministra-armas-quimicas-a-ucrania--1148371277.html

En violación de la ley internacional, EEUU suministra armas químicas a Ucrania

En violación de la ley internacional, EEUU suministra armas químicas a Ucrania

Rusia registró casos de tropas ucranianas que utilizaron granadas químicas de fabricación estadounidense en la zona donde se realiza la operación militar... 19.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-19T23:45+0000

2024-02-19T23:45+0000

2024-02-19T23:45+0000

defensa

eeuu

ucrania

washington

fuerzas armadas de ucrania

organización para la prohibición de armas químicas (opaq)

isis

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0a/1142443000_0:111:3078:1842_1920x0_80_0_0_fe0ba5523dfa6de8953df72ae3179f41.jpg

Las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia han documentado casos de uso de productos químicos venenosos por parte del ejército ucraniano. Según Kirílov, algunas de esas sustancias estaban contenidas en armas fabricadas en Estados Unidos.En particular, las fuerzas ucranianas utilizaron granadas de gas de fabricación estadounidense cargadas con CS, abreviatura del compuesto 2-clorobenzilideno malononitrilo, el componente principal del gas lacrimógeno. El CS es capaz de causar quemaduras en la piel y parálisis respiratoria, lo que significa que Washington violó la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) ratificada por Estados Unidos el 25 de abril de 1997.Ucrania recibió armas químicas de fabricación estadounidense, sistemas HIMARS, complejos de defensa antimisiles Patriot, obuses, y muchos otros armamentos, "directamente de Estados Unidos", dijo a Sputnik Ígor Nikulin, experto militar y ex miembro de la Comisión de Armas Químicas y Biológicas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Según el experto, EEUU era muy consciente de que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizarían estas armas químicas contra el Ejército ruso. Nikulin dijo que el gobierno del presidente Joe Biden estaba detrás de las decisiones que se tomaban Kiev.Según Ígor Kirílov, el pasado 28 de diciembre de 2023, se lanzaron granadas de fabricación estadounidense cargadas con gas CS desde un vehículo aéreo no tripulado (UAV) tipo helicóptero sobre las posiciones de las tropas rusas en la zona de Krasny Liman."En primer lugar, el ácido cianhídrico es un veneno peligroso", explicó Nikulin. "En Estados Unidos todavía se utiliza en las cámaras de gas, y los nazis lo utilizaban para matar prisioneros en los campos de concentración. Es una de las sustancias más tóxicas de la Tierra. Otras sustancias, como la cloropicrina, la cloroacetofenona, son utilizadas por la Policía en EEUU para dispersar a los manifestantes. Una persona que reciba una dosis grande podría morir. Están prohibidos en la Unión Europea."Vale recordar que el 31 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron una sustancia química tóxica desconocida que provocó quemaduras y que luego fue identificada como antraquinona."Se utiliza en granadas que se lanzan desde drones", dijo Nikulin sobre este producto. "Sí, efectivamente se trata de una sustancia que figura en la lista de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). También es bastante peligrosa, incluso letal. Afecta a los riñones y al sistema respiratorio provocando su fallo".De acuerdo con Kirílov, las Fuerzas Armadas de Ucrania están planeando utilizar sustancias químicas peligrosas para obstaculizar la ofensiva del ejército ruso con el fin de ganar tiempo adicional para preparar líneas defensivas en las regiones de Zaporozhie, Jarkov y Sumy.El experto el Estado Islámico (proscrito en Rusia y otros países) planeó un ataque terrorista en Jordania contra el rey Abdullah II con el uso de las mismas sustancias. "Pero no ocurrió, quedó expuesto a tiempo, fue hace unos 20 años", anotó.Mientras tanto, aún no se ha disipado la controversia en torno a las reservas de armas químicas de Estados Unidos. También se sabe que, entre 2003 y 2011, Estados Unidos identificó en el territorio de Irak más de 4.500 municiones químicas de artillería y cohetes que contenían gas mostaza y sarín. Algunas de esas armas fueron eliminadas localmente sin una sanción de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, mientras que otras fueron exportadas a Estados Unidos. Aún no está claro qué pasó con estas municiones.Nikulin llamó la atención sobre el hecho de que la OPAQ aún no haya investigado estos casos, sugiriendo que Estados Unidos controla de facto al organismo internacional."Estados Unidos todavía no ha informado plenamente sobre la destrucción de sus propias armas químicas. Estas aparecen constantemente en Medio Oriente y ahora en Ucrania. Estamos hablando de violar las reglas de la guerra y, en general, de armas de genocidio, que se utilizan no sólo contra los militares, sino también contra los civiles", concluyó el experto.

https://sputniknews.lat/20240206/stoltenberg-se-desboca-ucrania-es-un-buen-negocio-para-eeuu-1148027781.html

https://sputniknews.lat/20220828/balas-expansivas-bombas-de-racimo-y-terrorismo-quimico-lo-que-ucrania-no-se-priva-de-usar-1129803901.html

https://sputniknews.lat/20230206/ucrania-utilizo-armas-quimicas-en-los-alrededores-de-artiomovsk-y-ugledar-1135443244.html

eeuu

ucrania

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, washington, fuerzas armadas de ucrania, organización para la prohibición de armas químicas (opaq), isis, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania