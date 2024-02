https://sputniknews.lat/20240220/emilio-lozoya-exdirector-de-pemex-sale-de-la-carcel-y-enfrentara-su-juicio-desde-su-casa-1148406769.html

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sale de la cárcel y enfrentará su juicio desde su casa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez federal concedió prisión domiciliaria al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a más de dos... 20.02.2024, Sputnik Mundo

"El día de hoy (20 de febrero), el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio (en su domicilio), porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga", dijo la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado. La Fiscalía General señala que Emilio Lozoya no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido. La FGR afirma que las resoluciones que otorgan esos privilegios judiciales han sido "dictadas en forma parcial e ilegal", por el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López y por los magistrados de los Tribunales de Apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro. En la objeción medular, la Fiscalía mexicana denuncia que han sido excluidas pruebas que lícitamente fueron obtenidas por el Ministerio Público en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito. Con esa decisión se está "violando lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional", plantea la oficina que encabeza el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Además, el acusado recibió del juez un "benefició injustamente", al excluirlo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, que consistió en la compraventa con sobreprecio de una planta productora de fertilizantes considerada "chatarra". El juez alega que dicho pago ya lo había hecho el propietario de la firma Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien vendió a Pemex una planta procesadora en estado inservible. Con esa decisión se desliga de toda la responsabilidad directa a Emilio Lozoya, "que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal", puntualiza la Fiscalía.De inmediato la Fiscalía está presentando un recurso de revisión correspondiente, para obtener la justicia en este caso, que ha sido complicado lograr. Hace poco más de dos años, un juez federal canceló la prisión domiciliaria que gozaba Lozoya desde 2019 -cuando fue extraditado desde España-, y ordenó que regresara a prisión. Gerentes de Odebrecht confesaron a la justicia brasileña que los sobornos fueron pagados para contribuir a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia de 2012 a 2018, a cambio de contratos con Pemex. Sin embargo, Lozoya ha declarado que el dinero fue para sobornar legisladores que aprobaron una reforma de la industria energética en 2013, en confesiones que no ha podido comprobar. El exdirector de Pemex volverá a portar un brazalete electrónico desde el cual será monitoreado por los jueces del proceso.

