MOSCÚ (Sputnik) — El ex primer ministro ucraniano Nikolái Azárov (2010-2014) declaró que Ucrania se ha deteriorado durante los últimos 10 años, tras el... 20.02.2024

El político señaló que el nivel de vida de la población disminuyó drásticamente en comparación con 2013, debido al aumento del precio de los alimentos y las tarifas de servicios públicos. "No nos hemos adherido a la Unión Europea, por supuesto, y no lo haremos", agregó el ex primer ministro ucraniano. Azárov subrayó que Kiev intenta persuadir a la población ucraniana de que es Rusia el país que causa los problemas, y no la corrupción, la gestión irracional y la violación de las leyes económicas básicas por las autoridades. En 2014, la plaza de la Independencia en Kiev (Maidán Nezalézhnosti) se convirtió en el terreno principal del Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios que tuvieron como resultado el derrocamiento y huida del país del entonces presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014).Las elecciones en UcraniaEl ex primer ministro ucraniano atribuyó la decisión del actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de suspender las elecciones que estaban previstas para el 31 de marzo, al miedo a perder el cargo.Antes, Zelenski prolongó la ley marcial y la movilización total hasta el 31 de mayo de 2024 dejando en el aire la celebración de las elecciones presidenciales que debían tener lugar, según la Constitución, el último domingo de marzo.En palabras de Azárov, tras la destitución de Valeri Zaluzhni del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la probabilidad de Zelenski de vencer en las elecciones es mínima.Antes, varios medios escribieron sobre la creciente polarización en la sociedad ucraniana en el contexto de la lucha política desatada en los altos escalafones del poder y los fracasos en el campo de batalla.La destitución de Zaluzhni dividió a la sociedad ucraniana en los que consideran que fue un error garrafal y los que lloran su salida, pero reconocen que se necesitaba hacer un movimiento, señalan algunos periódicos.Zelenski nombró el 8 de febrero como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Alexandr Sirki, quien antes estaba a cargo de las tropas terrestres.Algunos medios desvelaron las fuertes discrepancias entre Zelenski y Zaluzhni. Unos periódicos señalaron que Zaluzhni si decidiera iniciar una carrera política podría representar una amenaza para el actual presidente.

