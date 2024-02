https://sputniknews.lat/20240219/el-optimismo-de-los-aliados-de-ucrania-se-ha-transformado-en-una-tristeza-incesante-1148366753.html

El optimismo de los aliados de Ucrania se ha transformado en "una tristeza incesante"

El optimismo de los aliados de Ucrania se ha transformado en "una tristeza incesante"

Un artículo publicado en el medio británico 'Financial Times' sostiene que el optimismo respecto a Ucrania que reinó en la Conferencia Internacional de... 19.02.2024, Sputnik Mundo

"Pero incluso antes de que se iniciara la conferencia, las perspectivas para Ucrania se estaban deteriorando, cuando los republicanos en el Congreso [de Estados Unidos] bloquearon un paquete de ayuda militar a Kiev, exacerbando una grave escasez de municiones críticas", se lee en la publicación.Al respecto, señala el medio de comunicación, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, recibió con satisfacción los esfuerzos europeos para llenar el vacío provocado por el retraso de la ayuda estadounidense. Sin embargo, el alto funcionario advirtió que la "magnitud y las capacidades militares" del país norteamericano son inalcanzables para el bloque bélico. A lo anterior se suman las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, que durante un mitin de campaña en Carolina del Sur criticó a los países de la OTAN que no aportan el 2% de su producto interior bruto al gasto en defensa, como se han comprometido. "Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?', y le dije: 'Tú no pagaste, ¿eres un delincuente?'", aseveró Trump al recordar un intercambio que supuestamente tuvo lugar en alguna reunión de la OTAN. "No, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quisieran".Según el FT, las críticas del exmandatario republicano se produjeron "en un momento en que los líderes occidentales ya estaban preocupados por lo que podría significar una posible segunda presidencia de Trump para el futuro de la alianza transatlántica y el apoyo occidental a Ucrania". Por si fuera poco, el pasado 17 de febrero, un día después del inicio de la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich de este año, el recientemente nombrado comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Olexandr Sirski, anunció la retirada de las tropas de la ciudad de Avdéyevka. En ese contexto, el medio asegura que el estado de ánimo de este año "contrasta marcadamente con el más optimista de 2023". El presidente del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, reconoció que Occidente fue "demasiado optimista sobre el conflicto en 2023". En sus palabras, los aliados occidentales creyeron que si le daban municiones a los ucranianos y los entrenaban, ganarían.Sin embargo, observó el medio, los discursos y debates públicos en Múnich giraron en torno a la preocupación sobre la forma de cubrir el déficit de armas en Ucrania. Además, los discursos de varios líderes, sostiene el FT, estuvieron marcados por la sensación de que sólo algunos países de Europa han estado haciendo todo lo posible por Ucrania, mientras que otros no. Por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, criticó que no hay una sensación de urgencia respecto a la situación en Ucrania y aseguró que Copenhague "ha donado todo su arsenal de artillería, pero todavía quedan municiones en Europa" que podrían enviarse a Kiev. Le hicieron eco el secretario de Defensa del Reino Unido y el canciller alemán, Grant Shapps y Olaf Scholz, respectivamente, para quienes es necesario que todos los países den un paso al frente. Con todo, el director del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y exembajador de Estados Unidos en Moscú, Michael McFaul, aseguró que hay un "verdadero sentimiento de frustración" entre los ucranianos.

