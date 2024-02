https://sputniknews.lat/20240221/malentendidos-temporales-ecuador-renuncia-a-sus-planes-de-enviar-equipos-rusos-a-eeuu-1148432446.html

"Malentendidos temporales": Ecuador renuncia a sus planes de enviar armamento ruso a EEUU

"Malentendidos temporales": Ecuador renuncia a sus planes de enviar armamento ruso a EEUU

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó una vez más a la embajada rusa que no tiene intención de enviar equipos rusos a Estados... 21.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-21T23:18+0000

2024-02-21T23:18+0000

2024-02-21T23:20+0000

defensa

ministerio de desarrollo económico de rusia

daniel noboa

ecuador

eeuu

rusia

🛡️ industria militar

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148132974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b1f852628d0f453782ce580f310864f.jpg

Según el diplomático, Rusia está trabajando con las autoridades ecuatorianas tanto a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores como a través de los servicios fitosanitarios para superar los malentendidos que han surgido recientemente. "La Embajada de Rusia está trabajando con el Ministerio de Defensa (de Ecuador), que confirmó la ausencia de la intención de enviar equipos rusos a EEUU", dijo Sprinchán. La semana pasada, el embajador comunicó a esta agencia que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconsideró su posición y no enviará el armamento ruso de su país a Estados Unidos para su posterior traslado a Ucrania. El pasado 19 de febrero, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó que el Gobierno no enviará armas a Ucrania ni a ningún otro país que esté en un conflicto armado internacional. Moscú había advertido que, de canjear el armamento a EEUU, Ecuador incumpliría con los acuerdos firmados al respecto, referidos a la imposibilidad de transferir el equipamiento bélico a terceros, al tiempo que advirtió que ello traería consecuencias para las relaciones comerciales entre ambos países. Posteriormente, la autoridad fitosanitaria rusa anunció la suspensión de las importaciones desde cinco empresas ecuatorianas debido a la presencia sistemática de la 'mosca jorobada' en los envíos de banano, ante lo cual la contraparte ecuatoriana alegó que ese insecto no es una plaga agrícola y reforzó el control y vigilancia de la musácea destinada a Rusia. Las declaraciones de Sullivan respecto al tema motivaron la convocatoria en el Parlamento a la canciller Sommerfeld.

https://sputniknews.lat/20240219/ecuador-no-enviara-material-belico-a-ucrania-ni-a-ningun-pais-en-conflicto-internacional-1148364699.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ministerio de desarrollo económico de rusia, daniel noboa, ecuador, eeuu, rusia, 🛡️ industria militar