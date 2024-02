https://sputniknews.lat/20240216/ecuador-cancela-su-decision-de-entregar-armamento-ruso-a-estados-unidos-1148302627.html

Ecuador cancela su decisión de entregar armamento ruso a Estados Unidos

Ecuador cancela su decisión de entregar armamento ruso a Estados Unidos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, canceló su decisión de entregar armamento ruso a Estados Unidos, le dijo a Sputnik el embajador de Rusia en el país... 16.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-16T22:10+0000

2024-02-16T22:10+0000

2024-02-16T22:22+0000

américa latina

ecuador

eeuu

daniel noboa

moscú

📈 mercados y finanzas

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/10/1148302813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef23ee1d090565a8ee4b78d07a9a1c2.jpg

"La parte ecuatoriana confirmó que el país, dado su estatus neutral y su membresía permanente en la ONU, no puede permitirse verse arrastrado en un conflicto por ninguna de las partes involucradas", dijo el diplomático. El embajador respondió "sí", cuando se le cuestionó si esto significa que el país sudamericano no suministrará el armamento ruso a Estados Unidos. Sprinchán detalló que el anuncio oficial se realizará a principios de la próxima semana.La decisión del país sudamericano sucede poco después de que se informó que Rusia levantó el veto a las importaciones de banano procedente de cinco empresas que habían sido suspendidas por Moscú desde el 5 de febrero por la presencia de la mosca jorobada en los envíos del producto.El 10 de enero de este año, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que, al finalizar el mes, su país intercambiaría con EEUU la "chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno", pero no especificó de qué tipo de equipamiento se trataba.Al respecto, el Servicio Federal para la Cooperación Tecnico-Militar ruso advirtió que la transferencia del material militar a terceras partes sería una posible violación del derecho internacional y dañaría los lazos entre Rusia y el país latinoamericano.

https://sputniknews.lat/20240203/ecuador-podria-restar-neutralidad-a-america-latina-si-cede-armamento-de-origen-ruso-a-eeuu-1147949935.html

ecuador

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, eeuu, daniel noboa, moscú, 📈 mercados y finanzas