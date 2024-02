https://sputniknews.lat/20240221/spacex-de-elon-musk-estrecha-vinculos-con-agencias-militares-y-de-espionaje-de-eeuu-1148406164.html

SpaceX de Elon Musk "estrecha vínculos" con agencias militares y de espionaje de EEUU

SpaceX de Elon Musk "estrecha vínculos" con agencias militares y de espionaje de EEUU

SpaceX, empresa creada y dirigida por Elon Musk, obtuvo un contrato por 1.800 millones de dólares con el Gobierno de Estados Unidos para ampliar un programa... 21.02.2024

"La empresa dirigida por Elon Musk celebró un contrato clasificado de 1.800 millones de dólares con el gobierno de EEUU en 2021", dice el artículo. De acuerdo con la nota, la empresa especializada en la fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial menciona en el documento, sin mencionar el nombre de la dependencia federal con la que contrajo el acuerdo, que esperaba que los fondos del contrato se convirtieran en una parte importante de sus ingresos. Lo anterior en la medida en la que el trabajo que la compañía ha realizado para sus clientes de defensa ha incluido durante mucho tiempo el despegue de satélites militares y clasificados. Un ejemplo reciente, recuerda el WSJ, es el acuerdo de la empresa con el Pentágono para brindar el servicio de banda ancha Starlink de SpaceX en Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia. Además, la compañía ha trabajado con organizaciones de seguridad nacional desde que era una startup. "Poco después de que Musk fundara la empresa en 2002, ganó un contrato de lanzamiento con un cliente de inteligencia estadounidense no revelado", recordó el medio, que informó sobre el contrato en aquel entonces. Y añadió que, más tarde, SpaceX comenzó a gestionar lanzamientos regulares para agencias militares y de espionaje del país norteamericano. Otro de sus clientes, señala el WSJ citando a personas familiarizadas con el tema, es la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). No obstante, el medio no pudo determinar qué tipo de tecnología satelital provee SpaceX a la dependencia. Al respecto, un portavoz de la NRO le dijo al WSJ que la agencia desarrolla productos de inteligencia con una variedad de socios, incluidas otras agencias gubernamentales, el sector privado, el mundo académico y otros países. Con todo, fue hasta septiembre del año pasado cuando la portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, confirmó a Sputnik que EEUU otorgó a SpaceX su primer contrato para suministrar comunicaciones por satélite al Ejército a través de Starshield. "El contrato de un año de SpaceX para Starshield fue adjudicado el 1 de septiembre. El contrato tiene un límite máximo de 70 millones de dólares", indicó la vocera.

