"Dialogar en el mismo idioma": qué buscó Blinken en su reunión con Javier Milei

EEUU quiere que el Gobierno de Javier Milei sea su nuevo "socio estratégico" en América Latina, en contraposición a México, Brasil o Colombia, dijo a Sputnik... 24.02.2024, Sputnik Mundo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/17/1148488353_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_23dda8f67ac2cce16c311051c3363a34.jpg

La visita personal del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a Argentina para reunirse con su presidente, Javier Milei, demuestra que el país sudamericano se ha convertido en "un socio estratégico" para Washington en un contexto en el que otros socios tradicionales de la región se muestran más distantes, dijo a Sputnik el analista internacional Juan Alberto Rial.Si bien Blinken solo estuvo 17 horas en Argentina, que el alto jerarca del Gobierno estadounidense incluyera a Buenos Aires en su agenda es, para Rial, una demostración de "lo importante que se ha tornado el vínculo entre Washington y Buenos Aires" mientras otros países como México, Brasil o Colombia mantienen "posiciones más contestatarias".Para el experto, en este escenario "el gobierno más afín a la política de EEUU es el de Javier Milei", incluso a pesar de los problemas económicos que atraviesa el país. En ese sentido, Rial consideró que aun padeciendo una crisis económica, Argentina "sigue siendo geográficamente un país importante, con un peso demográfico de consideración".El analista, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvo que la llegada de Milei a la Casa Rosada le permite a EEUU "tener a alguien enfrente con quien dialogar en el mismo idioma" luego de dos décadas de una Argentina "muy fluctuante en términos ideológicos" entre el kirchnerismo y un período de Mauricio Macri.En ese sentido, remarcó que la llegada de Blinken resulta "un espaldarazo muy importante para la gestión de Milei", que ya desde su campaña política había ubicado a EEUU como uno de los socios prioritarios que tendría durante su Gobierno. Al mismo tiempo, la visita sirve al secretario de Estado estadounidense para "sondear qué es lo que pasa en Argentina, porque no es lo mismo leer informes de la CIA y del Departamento de Estado que estar en el terreno".Para el experto, la visita a Buenos Aires también sirvió al Gobierno de Biden para concretar "una fotografía" con el presidente argentino horas antes de que Milei viaje a EEUU para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora en la que podría encontrarse con el expresidente y candidato republicano Donald Trump, por quien el libertario tiene clara simpatía.Rial sostuvo que si bien el presidente argentino "está tratando de minimizar los daños" que su respaldo a Trump pudo haber generado en el vínculo con el Gobierno de Biden, "no puede ocultar su simpatía" por el republicano, algo que para el analista es un error.El FMI, Zelenski e IsraelEn la conferencia de prensa que Blinken compartió con la canciller argentina, Diana Mondino, luego de la reunión con Milei, el secretario de Estado estadounidense valoró la importancia del Fondo Monetario Internacional (FMI) como "un instrumento vital para promover la estabilidad de la economía argentina", aunque no dio mayores adelantos sobre posibles nuevos acuerdos con el país, que mantiene una deuda por el préstamo de 44.000 millones de dólares contraído en 2018.Rial enfatizó que la deuda con el FMI "es el principal tópico que Argentina tiene en el vínculo con EEUU" dado el peso que el país norteamericano mantiene dentro del directorio del organismo multilateral, con un 16% de las acciones. "Con el apoyo de EEUU es mucho más fácil negociar con el resto de los bloques y más factible que se consiga el visto bueno de Occidente. Para Argentina es vital tener un vínculo sano y maduro con EEUU", opinó.De todas maneras, uno es el único asunto que está en la agenda bilateral, ya que Washington pone énfasis en que Argentina sume su apoyo en posicionamientos sobre el conflicto en Ucrania y en el apoyo a Israel en sus incursiones en Gaza. Rial desestimó que el país sudamericano pueda llegar a considerarse "un aliado importante a nivel global" en estos puntos. En ese sentido, consideró que la implicación del Gobierno de Milei en el conflicto en Ucrania "no va a ir más allá del acompañamiento y la solidaridad con Kiev y el abrazo en algún aspecto a Volodímir Zelenski".El experto advirtió, en tanto, que el Gobierno de Milei puede estar "caminando sobre un hielo muy delgado" al apoyar las acciones de Israel en Gaza, porque "la invasión no tiene ningún punto de contacto con lo que es la legítima defensa". Además, advirtió que la intención de Milei de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén es "extremadamente peligrosa" por violar la resolución de Naciones Unidas que en 1947 indicó que la ciudad mantendría un régimen internacional pero también porque "pone a Argentina en la primera línea de los posibles objetivos del terrorismo internacional".

