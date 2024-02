https://sputniknews.lat/20240224/la-onu-afirma-que-israel-uso-bombas-de-gran-alcance-en-zonas-densamente-pobladas-1148492652.html

La ONU afirma que Israel usó bombas de gran alcance en zonas densamente pobladas

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés) denunció en un informe dos ataques contra el campo de refugiados de Jabalia y en otro contra Al-Yarmouk, en Gaza, en los que Tel Aviv, dice el organismo, usó bombas con efectos de gran alcance en zonas densamente pobladas.Los ataques causaron una enorme destrucción. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó en una investigación un total de 153 muertes en los ataques, pero la cifra podría ascender a 243.El organismo destacó que Israel no avisó ni hizo ningún esfuerzo para evacuar los edificios residenciales antes de los ataques.El funcionario de la ONU fue más allá y aseguró que la planeación y la ejecución de un ataque como los denunciados sabiendo del daño que puede causar poder constituir un crimen de guerra.El informe señala otros dos incidentes en los que Israel habría violado derecho internacional humanitario, como los ataques que dañaron o destruyeron un gran número de hospitales en Gaza, pues las instalaciones médicas son infraestructuras protegidas por el derecho internacional humanitario.En segundo lugar, el documento señala las prácticas israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Desde el 7 de octubre, se ha observado un aumento significativo de homicidios ilegítimos, detenciones masivas, malos tratos y restricciones desproporcionadas de la libertad de circulación.En noviembre pasado, el diario The New York Times reportó que Israel utilizó al menos dos bombas de 2.000 libras (aproximadamente una tonelada) durante un ataque aéreo contra Jabalia. Según el informe, también Al Qassam, brazo armado de Hamás, y otros grupos armados palestinos, cometieron graves violaciones del derecho internacional a gran escala los días 7 y 8 de octubre. La consiguiente respuesta militar de Israel ha provocado sufrimiento masivo a los palestinos, que incluye la matanza de civiles a gran escala, desplazamientos generalizados y repetidos, destrucción de viviendas y la negación de alimentos suficientes y otros elementos esenciales para la vida, señala el informe. Las mujeres y los niños han sufrido especialmente y se han cometido claras violaciones del derecho internacional, añade.

