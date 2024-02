https://sputniknews.lat/20240224/organizaciones-bolivianas-dieron-15-dias-para-que-cesen-en-funciones-los-jueces-prorrogados-1148494593.html

Organizaciones bolivianas dieron 15 días para que cesen en funciones los jueces prorrogados

24.02.2024

2024-02-24

Organizaciones sociales que apoyan al expresidente Evo Morales, actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), participaron en la ciudad de Cochabamba de un ampliado nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para exigir el cese en funciones de las y los magistrados de los máximos tribunales de Bolivia, cuyos mandatos finalizaron el pasado 31 de diciembre.Las organizaciones indígenas campesinas y obreras, reunidas en el coliseo de la Coronilla, dieron 15 días de plazo para que abandonen sus cargos. Si los jueces continúan en sus funciones, advirtieron con retomar medidas de presión en las calles.El reclamo de la realización de elecciones judiciales motivó cortes de carretera en todo el país entre el 22 de enero y el 6 de febrero pasados por parte de organizaciones afines a Morales. La paz volvió, transitoriamente, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley para que sean elegidos nuevos magistrados este año, probablemente en agosto próximo.Ante la multitud, Morales defendió la pasada movilización de 16 días: "Cuando defendemos la Constitución, las Naciones Unidas nos apoya, la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos) nos apoya. Nuestra lucha no estaba equivocada", dijo en referencia a los escritos difundidos por ambos organismos, en reclamo de que se realicen elecciones judiciales cuanto antes.En este sentido, destacó que la reunión en la Coronilla sirve para "evaluar el presente y así proyectar las esperanzas de futuras generaciones".En las elecciones de 2020, Morales apoyó la candidatura de Arce, ministro de Economía durante la mayor parte de su Gobierno (2006-2019). Pero las tensiones internas dentro del MAS eclosionaron finalmente el año pasado, cuando el enfrentamiento entre el expresidente y el actual mandatario se hizo público.En octubre de 2023, Morales convocó a un congreso del MAS en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Allí se eligió una nueva directiva para el movimiento. Asimismo, se declaró que el expresidente sería nuevamente candidato para las elecciones de 2025.Semanas después, el Tribunal Supremo Electoral anuló este congreso, ante la exigencia del Gobierno nacional y otras organizaciones que son leales a Arce, porque no habrían sido incluidas en la convocatoria.Para Morales y sus seguidores, es necesario tener nuevos jueces en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.Este año, el MAS deberá realizar elecciones internas para determinar quién será su candidato: Morales o Arce.¿Quién ocupará la silla?Los seguidores de Evo Morales, en las organizaciones sociales y en la Asamblea Legislativa, exigen el inmediato cese en funciones de los magistrados. Pero aún falta resolver quién ocupará el cargo de los "autoprorrogados", como les llaman, ya que sus mandatos fueron extendidos indefinidamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional.El debate se centra, entonces, en quién realizará las funciones de los magistrados cuestionados hasta la asunción de nuevos jueces.Este enfrentamiento llegó a la Asamblea, donde el pasado 22 de febrero se pelearon en el recinto legisladores del MAS, de Comunidades Ciudadana y de Creemos, porque los asambleístas de Arce rechazaban debatir quién se hará cargo del Órgano Judicial hasta la llegada de las nuevas autoridades.Segundina Orellana es alcaldesa de Villa Tunari, en el trópico cochabambino. En diálogo con Sputnik, consideró que la situación en la Asamblea Legislativa "es una pena. Algunos diputados y senadores han traicionado al pueblo boliviano".Por ello consideró que las organizaciones sociales "deben unificarse para defender nuestros derechos. Queremos una Bolivia digna, soberana económica y políticamente".Humberto Claros es secretario general de la CSUTCB: "La ley de elecciones judiciales se ha aprobado, pero si no se aprueba el cese de mandato de los magistrados autoprorrogados, no hay certeza de que en el país haya elecciones judiciales", dijo a Sputnik.

