https://sputniknews.lat/20240225/un-ministro-israeli-acusa-que-biden-esta-llevando-a-tel-aviv-a-un-holocausto-1148513907.html

Un ministro israelí acusa que Biden está llevando a Tel Aviv a "un Holocausto"

Un ministro israelí acusa que Biden está llevando a Tel Aviv a "un Holocausto"

El ministro de Patrimonio del Gobierno de Israel, Amichai Eliyahu, advirtió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 'está llevando a un desastre' al... 25.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-25T20:32+0000

2024-02-25T20:32+0000

2024-02-25T20:32+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

hamás

israel

eeuu

joe biden

política

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/07/0d/1114052085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85876cfda1749945fb5cbf56bdeedce0.jpg

Eliyahu, miembro del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, explicó al rotativo israelí que, aunque estaba agradecido por todo lo que la Administración Biden ha hecho por Israel desde el 7 de octubre pasado, el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel "conduciría a un Holocausto". Según Eliyahu, el apoyo de Washington al establecimiento de un Estado palestino, cuando una gran mayoría de palestinos "apoya la bárbara masacre" del 7 de octubre, demuestra que "el terror paga y conseguirá lo que quieres".En la entrevista, The Times of Israel recordó que una encuesta de diciembre de 2023 reveló que el 57% de los encuestados en Gaza y el 82% en Cisjordania creían que Hamás tuvo razón al lanzar su embestida del 7 de octubre, en la que fueron asesinadas unas 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles, y más de 240 fueron tomadas como rehenes.Los comentarios de Eliyahu se producen semanas después de que el líder de su partido, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, criticara duramente la gestión de la guerra en Gaza por parte de la Administración Biden en una entrevista con The Wall Street Journal, en la que argumentó que Tel Aviv habría estado mejor tratando con una segunda Administración del expresidente Donald Trump.Desde octubre, el Gobierno de Biden ha apoyado ampliamente los objetivos de guerra declarados por Israel de desmantelar Hamás y ha vetado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendían imponer un alto el fuego permanente. También ha acelerado la venta a Israel de municiones por valor de cientos de millones de dólares, sin pasar por el examen del Congreso, y ha entregado cientos de aviones cargados de material militar.Sin embargo, Washington ha hecho hincapié en lo que considera la importancia de que una Autoridad Palestina reformada gobierne en última instancia Gaza junto con Cisjordania, y ha instado a Tel Aviv a abrir una vía hacia un Estado palestino.Recientemente, Eliyahu desató la indignación internacional al afirmar que lanzar una bomba nuclear sobre la Franja de Gaza era una opción.Esta declaración fue citada posteriormente por Sudáfrica en una moción en la que acusó a Israel de probable genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que llevó a Eliyahu a jactarse más tarde de que "incluso en La Haya conocen mi postura".

https://sputniknews.lat/20240224/lobos-sedientos-de-sangre-ayatola-jamenei-critica-a-occidente-por-la-guerra-en-gaza-1148502865.html

https://sputniknews.lat/20240218/netanyahu-podria-dejar-el-cargo-cuando-acabe-la-guerra-en-gaza-1148348980.html

https://sputniknews.lat/20240223/guerra-vs-hamas-israel-controla-el-congreso-de-eeuu-y-se-aisla-de-gran-parte-del-mundo-1148486911.html

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, hamás, israel, eeuu, joe biden, política