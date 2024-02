https://sputniknews.lat/20240226/el-ejercito-de-israel-propone-un-plan-para-evacuar-la-ciudad-de-rafah-1148518361.html

El Ejército de Israel propone un plan para evacuar la ciudad de Rafah

El Ejército de Israel propone un plan para evacuar la ciudad de Rafah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) presentaron este 25 de febrero un plan para desalojar a la población civil de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja... 26.02.2024, Sputnik Mundo

La Oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que recibió del Ejército israelí un plan de evacuación previo al "plan operativo" que ejecutará en Rafah próximamente, a pesar de las críticas de buena parte de la comunidad internacional, las cuales piden a Tel Aviv que detenga su ofensiva. Además, las fuerzas del país hebreo también aprobaron un plan para la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que evitará los supuestos saqueos de los miembros del movimiento palestino Hamás. Hasta el momento se desconocen los detalles de este plan de evacuación de Rafah, aunque las autoridades de Gaza han dicho que allí se encuentran refugiados millones de palestinos civiles que huyeron del norte del enclave desde octubre pasado. El Gobierno de Netanyahu asegura que en esta urbe todavía operan cuatro batallones de Hamás, organización a la que ha prometido aniquilar completamente. Horas antes, Netanyahu declaró que una operación militar en Rafah es inevitable, y que la pausa en las hostilidades que se discute en las conversaciones con Hamás solo podría retrasarla, no impedirla.En los últimos días, Israel presentó su plan de posguerra para la Franja de Gaza, el cual prevé que el enclave será gobernado por "funcionarios locales" que tengan "experiencia administrativa" y que no estén vinculados a "países o entidades que apoyen el terrorismo", aunque no está claro cuáles serían esos países o entidades.El proyecto incluye la "desmilitarización completa" del territorio palestino, el cierre de la frontera sur del territorio con Egipto, así como la revisión de la administración civil y de los sistemas educativos de Gaza. El plan prácticamente otorga libre autoridad a Israel para seguir influyendo en la zona. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina condenó los planes del gabinete de Netanyahu para la posguerra, argumentando que los considera "una reocupación oficial de la Franja de Gaza y la imposición del control israelí sobre el enclave".La Autoridad Nacional Palestina considera que la propuesta "prolonga el genocidio contra nuestro pueblo y es un intento de ganar más tiempo para implementar los planes de desplazamiento".

