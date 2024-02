https://sputniknews.lat/20240226/por-que-zelenski-subestimo-las-perdidas-de-ucrania-1148524674.html

¿Por qué Zelenski subestimó las pérdidas de Ucrania?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, subestimó en 10 veces la cantidad de bajas de sus FFAA, en medio de las últimas derrotas en el frente

"En 2023, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pronunció accidentalmente las verdaderas pérdidas irrecuperables de las FFAA ucranianas: alrededor de medio millón de personas, lo que significa que Zelenski las subestimó en más de 10 veces", subrayó Ígor Korotchenko. En sus palabras, el mandatario ucraniano lo hizo por "razones políticas".El analista señaló que la táctica de Kiev de no reconocer la realidad existente "funciona" y que el estado de ánimo de la sociedad del país solo cambiará en caso de grandes derrotas de las FFAA de Ucrania."Ucrania sigue luchando, la sociedad sigue tomando la droga que le ofrece Zelenski. La situación cambiará dependiendo de los acontecimientos en el frente", subrayó Korotchenko.Solo durante su fracasada contraofensiva, las FFAA ucranianas perdieron a más de 166.000 efectivos entre muertos y heridos, declaró el 20 de febrero el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.La contraofensiva ucraniana comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el Gobierno del presidente ucraniano, ni por la OTAN. Como subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos las detuvieron e hicieron retroceder hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso estimaron que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.

