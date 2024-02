https://sputniknews.lat/20240228/israel-y-hamas-desestiman-la-esperanza-de-biden-de-alcanzar-un-rapido-cese-al-fuego-en-gaza-1148581538.html

Israel y Hamás desestiman la esperanza de Biden de alcanzar un rápido cese al fuego en Gaza

28.02.2024

Tanto funcionarios israelíes y como del movimiento Hamás han puesto en duda la viabilidad de las esperanzas expresadas por Joe Biden la noche del 26 de febrero para alcanzar una tregua temporal antes de que comience el mes sagrado musulmán del Ramadán dentro de dos semanas.Funcionarios israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que los comentarios de Biden fueron una sorpresa y no se hicieron en coordinación con los dirigentes del país hebreo. Además afirmaron que Hamás seguía planteando "exigencias excesivas" para alcanzar el cese al fuego.Por su parte, Basem Naim, jefe de la división política de Hamás en Gaza, declaró el 27 de febrero por WhatsApp que el movimiento islamista palestino aún no había recibido formalmente una nueva propuesta de alto el fuego tras la realización de conversaciones indirectas celebradas la semana pasada en París con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar.El representante de Hamás consideró que las declaraciones del presidente estadounidense eran "prematuras" y "no se ajustaban a la realidad sobre el terreno". Ahmad Abdel-Hadi, representante de Hamás en Beirut, también declaró a una emisora libanesa que no se habían producido avances significativos en el acuerdo.La noche del 26 de febrero, el Presidente Biden declaró que creía que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo de una semana a cambio de la liberación de al menos algunos de los más de 100 rehenes retenidos por Hamás.En declaraciones a la prensa durante una parada en Nueva York, Biden ofreció la valoración más esperanzadora de las conversaciones sobre los rehenes realizada por una figura importante en muchos días, sugiriendo que el conflicto podría estar cerca de un punto de inflexión importante."Espero que al final del fin de semana", dijo cuando los periodistas le preguntaron cuándo esperaba que comenzara el alto al fuego. "Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca. Estamos cerca. Aún no hemos terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego”, aseguró el presidente.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

