El Ejército ucraniano podría haber trasladado todos sus sistemas NASAMS y Patriot más cerca de la línea del frente para hacer frente a la aviación rusa. Sin embargo, como señala la revista, estos sistemas utilizan misiles de fabricación estadounidense, y Washington lleva sin suministrar munición a Kiev desde diciembre de 2023.Además, las Fuerzas rusas habían destruido anteriormente una batería NASAMS, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Esto sirve de prueba de que los militares ucranianos trasladaron algunos de sus sistemas NASAMS con un alcance de unos 40 kilómetros más cerca de la línea del frente.Se estima que ahora las FFAA de Ucrania aproximadamente disponen de dos docenas de baterías de misiles tierra-aire NASAMS.El periódico The New York Times escribió que Occidente cree que sin la ayuda de Washington a Kiev, existe una alta probabilidad de un colapso gradual de las tropas ucranianas en el campo de batalla este año, y que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos solo podrán durar hasta marzo sin nuevos suministros.La Casa Blanca insta a los miembros del Congreso estadounidense a aprobar urgentemente un proyecto de ley que destina más de 60.000 millones de dólares a renovar la ayuda a los aliados extranjeros, incluida Ucrania, después de que la iniciativa fuera aprobada por el Senado, donde los demócratas tienen mayoría. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que no sería posible hacer presión para que la Cámara apruebe el proyecto de ley.

