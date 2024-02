https://sputniknews.lat/20240229/amlo-pone-en-duda-su-participacion-en-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte-1148631117.html

AMLO pone en duda su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte

AMLO pone en duda su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en duda su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará en los... 29.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-29T20:33+0000

2024-02-29T20:33+0000

2024-02-29T20:33+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

joe biden

justin trudeau

eeuu

canadá

méxico

cumbre de líderes de américa del norte

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/1d/1148630642_0:15:683:399_1920x0_80_0_0_830301ba24faec5f7b713699dcbd73bc.jpg

El mandatario de la nación latinoamericana apuntó que no solo el país que lidera pasará por una jornada electoral, sino que Estados Unidos también tendrá un período similar."No es ninguna respuesta por parte nuestra para afectar las relaciones [con Canadá y EEUU, que participan en el evento], nada más que, como está la temporada política, es muy difícil que se dé un encuentro, porque hay elecciones también en Estados Unidos y yo ya voy de salida. Ya nada más me faltan siete meses" como jefe de Estado, subrayó.El 28 de febrero de 2024, López Obrador había comentado que, aunque sostiene una buena relación con sus homólogos de EEUU, Joe Biden, y con el de Canadá, Justin Trudeau, no iba a permitir ninguna reacción contra México. "Si no hay un trato respetuoso, no participo", aseveró.En noviembre de 2023, los mandatarios de México y Canadá sostuvieron reuniones bilaterales en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), donde abordaron la realización de la Cumbre de América del Norte.No obstante, ninguno de los Estados participantes había delimitado las fechas en las que este evento se llevaría a cabo.

https://sputniknews.lat/20240226/amlo-podria-hablar-con-milei-estamos-abiertos-al-dialogo-con-todos-1148530059.html

eeuu

canadá

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, joe biden, justin trudeau, eeuu, canadá, méxico, cumbre de líderes de américa del norte