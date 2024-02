https://sputniknews.lat/20240229/eludiendo-el-embargo-britanico-argentina-podria-resucitar-a-sus-aviones-super-etendard-1148609596.html

Eludiendo el embargo británico, Argentina podría "resucitar" a sus aviones Super Étendard

29.02.2024

El trabajo de investigación y desarrollo de una dependencia estatal podría ser clave para que Argentina pueda eludir el embargo que el Reino Unido todavía impone a sus materiales de Defensa y utilizar por primera vez los cinco aviones Super Étendard que el país sudamericano había adquirido en 2017 pero que se mantienen inutilizados.Los cinco aviones llegaron a territorio argentino en mayo de 2019 pero, más allá de algunas pruebas de vuelo, no pudieron ser utilizados debido a que los cartuchos de los asientos eyectables de los aviones se encontraban próximos a vencer. Para renovarlos, Argentina debía recurrir a su fabricante original, la empresa británica Martin-Baker, que no podía venderle el repuesto a la Armada del país latinoamericano debido al bloqueo en cuestiones militares que Reino Unido le impuso desde 1982. Sin embargo, Argentina no se quedó de brazos cruzados. En 2023, el sitio especializado Pucará Defensa consignó que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa argentino, había logrado testear exitosamente un motor catapulta-cohete para asientos eyectables de aviones de combate. La proeza abrió las puertas para que, efectivamente, Argentina se incorpore a la selecta lista de países capaces de desarrollar estos dispositivos.Las pruebas permitieron que la Armada Argentina contacte al Citedef para, en un principio, poder extender la vida útil de los cartuchos de los asientos durante dos años. Además, también existe la posibilidad de desarrollar íntegramente un sistema nuevo, permitiendo que se deje de depender de los asientos británicos.El especialista remarcó la importancia de que Argentina cuente con "instrumentos militares capaces de combatir y de funcionar" pero manteniendo "una mirada política acorde a los intereses" del país y, fundamentalmente, "quién podría ser un posible proveedor y quién un posible obstáculo, como en este caso el Reino Unido".Para Blinder, el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) careció de esta mirada y no pudo anticiparse a los problemas que impedirían el vuelo de los cinco aviones. "Estas cosas también ayudan a que se pierda la credibilidad en el sistema", lamentó, en referencia a las dificultades para que el sistema político coloque al desarrollo y adquisición de material para la Defensa entre las prioridades presupuestales.El especialista remarcó que el desarrollo hecho por la Citedef también aporta para un debate que identificó como clave en este asunto: la relevancia de la tecnología argentina en materia de Defensa. En ese sentido, recordó que tras la tragedia del submarino ARA San Juan "una de las críticas que hubo fue que se usó tecnología nacional y no se compró afuera".Blinder advirtió, además, que este debate se enmarca en un contexto político en el que "no parece que el Gobierno de Javier Milei tenga una política en pos de la investigación y el desarrollo y mucho menos de la Defensa Nacional"."Independientemente de la evaluación que se puede hacer de la necesidad de tener Fuerzas Armadas, una política industrial y capacidades tecnológicas para abastecer y mantener el sistema, me parece claro que hay un ajuste a todo el sector y en particular a las Fuerzas Armadas", remarcó.Para Blinder, este tipo de políticas va a "afectar severamente" al sector, en contraposición a avances como los hechos por la Citedef durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).

