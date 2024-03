https://sputniknews.lat/20240302/mexico-acusa-a-eeuu-de-atentar-contra-su-soberania-mediante-el-mecanismo-laboral-del-t-mec-1148662046.html

México acusa a EEUU de atentar contra su soberanía mediante el mecanismo laboral del T-MEC

México acusa a EEUU de atentar contra su soberanía mediante el mecanismo laboral del T-MEC

Sputnik Mundo

México acusó a Estados Unidos de atentar contra la soberanía nacional al impulsar la conformación de un Panel Laboral para resolver una disputa en una mina... 02.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-02T02:31+0000

2024-03-02T02:31+0000

2024-03-02T02:39+0000

méxico

eeuu

germán larrea

canadá

el país

grupo méxico

t-mec

economía

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/01/1148664135_0:120:2464:1506_1920x0_80_0_0_c63f29295a4b817b548ff0cd8bd81c35.jpg

Durante los últimos dos días, el país latinoamericano y su vecino del norte cruzaron acusaciones y defendieron sus argumentos en la audiencia pública por el caso de la mina San Martín —propiedad del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea—, ubicada en Zacatecas (centronorte). De acuerdo con el diario español El País, México solicitó que se deseche la controversia iniciada por Washington en agosto del año pasado, argumentando que el mecanismo no tiene jurisdicción sobre el tema. Las autoridades mexicanas, precisó el medio ibérico, también sostuvieron que el conflicto ya fue resuelto. No obstante, Estados Unidos aseguró que la problemática persiste y, por lo tanto, su denuncia es procedente, informó El País, citando a la abogada de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en lengua inglesa), Annelis Winborne, que declaró que "México hizo compromisos con el T-MEC" que ha incumplido. Para el Gobierno del país norteamericano, la mina propiedad de Grupo México actuó de manera ilegal y obstaculizó la democracia sindical de los trabajadores. Esto porque la empresa reactivó las operaciones en el yacimiento San Martín pese a que había una huelga en curso, al tiempo que habría negociado con un grupo de mineros ignorando que el sindicato cuenta con un líder que tiene los derechos de representación para negociaciones colectivas. Durante los alegatos, añadió El País, también se planteó si la polémica por la mina San Martín puede considerarse como una "instalación cubierta" bajo las leyes del T-MEC. El gobierno estadounidense argumenta que dicha mina entra dentro del acuerdo comercial debido a que sus minerales se venden en su territorio. Según la USTR, la minera reportó ventas por 54 millones de dólares en Estados Unidos durante 2022. Sin embargo, Grupo México, que no se ha pronunciado sobre las conclusiones del panel, ha declarado previamente que la mina San Martín no exporta su producción hacia Estados Unidos. En su papel de árbitro, Canadá deberá resolver en los próximos 30 días hábiles si la instancia es competente para resolver la disputa. ¿Qué está pasando en la mina San Martín? En agosto del año pasado, Estados Unidos solicitó por primera vez en la historia la conformación de un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) bajo el T-MEC para resolver una disputa en la mina San Martín —propiedad del segundo hombre más rico de México, German Larrea—, ubicada en Zacatecas (centronorte). La representante comercial, Katherine Tai, dijo en el comunicado que la prioridad de EEUU es "brindar resultados significativos a los trabajadores" y añadió que el Gobierno estadounidense stá dispuesto a colabprar con México en busca de una solución, que ha sido esquiva hasta el momento. Por lo anterior, Washington decidió solicitar un panel para verificar si la empresa cumplió con las leyes laborales mexicanas y determinar si se negaron derechos laborales.El anuncio se dio a conocer luego de que, el 16 de junio, EEUU envió a México un pedido para que revisara si a los trabajadores de la mina se les habían negado los derechos de libre asociación y negociación colectiva tras una denuncia de varios gremios.Según estos gremios, Grupo México reanudó sus operaciones en la mina San Martín a pesar de una huelga en curso y participó en una negociación colectiva con una coalición de trabajadores, pese a que el sindicato tiene el derecho de representarlos a efectos de la negociación colectiva.México analizó la situación y afirmó que no se habían negado derechos, por lo que no entra en el ámbito de aplicación del MLRR.El conflicto en la mina data de 2007, cuando el sindicato minero inició una huelga que llegó hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y será en esas instancias en que se resuelva, dijeron las autoridades mexicanas en ese entonces.

https://sputniknews.lat/20240101/a-30-anos-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte-1146832509.html

https://sputniknews.lat/20230306/eeuu-pide-consultas-del-t-mec-sobre-prohibicion-en-mexico-de-maiz-transgenico-1136525892.html

https://sputniknews.lat/20230112/reves-a-eeuu-por-el-t-mec-mexico-y-canada-ganan-controversia-por-reglas-del-sector-automotriz--1134592518.html

méxico

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, eeuu, germán larrea, canadá, el país, grupo méxico, t-mec