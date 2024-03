https://sputniknews.lat/20240303/si-la-otan-envia-tropas-a-ucrania-no-quedaria-otra-cosa-que-esperar-la-llegada-del-apocalipsis-1148689050.html

Si la OTAN envía tropas a Ucrania, "no quedaría otra cosa que esperar la llegada del apocalipsis"

Si la OTAN envía tropas a Ucrania, "no quedaría otra cosa que esperar la llegada del apocalipsis"

BRATISLAVA (Sputnik) — Pese a la ayuda occidental, Ucrania es incapaz de resolver el conflicto y le ayudaría el envío de militares de los países de la Unión... 03.03.2024, Sputnik Mundo

En opinión del primer ministro, "Ucrania sobre todo necesita modernos sistemas de defensa antiaérea. De otra manera no tiene ningún sentido pensar en la ampliación de la producción o en los grandes centros de capacitación en Ucrania". "Por otro lado, Occidente no puede suministrar esos sistemas a Kiev sin los militares occidentales que les dan mantenimiento", dijo Fico, al agregar que el envío de militares occidentales solamente provocaría la escalada del conflicto. El pasado 27 de febrero, una conferencia de líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al Ejército de Ucrania."Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero no hay que excluir nada", declaró Macron.Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido de un conflicto armado desde hace ya más de dos años.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera. Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no sólo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

