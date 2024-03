https://sputniknews.lat/20240306/hillary-clinton-pide-aceptar-la-realidad-joe-biden-es-viejo-1148744513.html

Hillary Clinton pide aceptar la realidad: "Joe Biden es viejo"

Hillary Clinton pide aceptar la realidad: "Joe Biden es viejo"

Sputnik Mundo

Los estadounidenses deben aceptar la realidad y reconocer que el presidente Joe Biden es un hombre de edad avanzada, dijo la exsecretaria de Estado de Estados... 06.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-06T01:55+0000

2024-03-06T01:55+0000

2024-03-06T02:43+0000

internacional

joe biden

hillary clinton

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

partido demócrata (eeuu)

política

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/05/1148744356_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1c862554d0243a11a4903d3ba6920bc.jpg

Asimismo, Clinton arremetió contra el expresidente y posible candidato republicano Donald Trump, a quien también describió como un hombre de la tercera edad y, a diferencia de Biden, una amenaza para la democracia, según ella. "Así que tenemos una contienda entre un candidato que es viejo, pero que ha hecho un trabajo efectivo y no amenaza nuestra democracia. Y tenemos otro candidato que es viejo, apenas tiene sentido cuando habla, es peligroso y amenaza nuestra democracia", aseveró. A mediados de febrero, un sondeo del departamento de la cadena ABC News y la firma Ipsos arrojó que el 86% de los estadounidenses considera que el presidente estadounidense Joe Biden es demasiado mayor para reelegirse. Biden, de 81 años, es la persona de mayor edad en ocupar la Casa Blanca en la historia del país norteamericano y, en los últimos meses, ha hecho gala de numerosos errores verbales y caídas físicas, generando inquietud sobre su aptitud como mandatario y su potencial electoral como candidato de los demócratas para las próximas elecciones.Lo preocupante para Biden, quien en la campaña del 2020 había sugerido que sería un presidente de un solo mandato, es que el 73% de los encuestados por ABC News/Ipsos que se definieron como demócratas dijo que Biden es demasiado mayor, mientras que el 91% de los considerados independientes, un bloque clave para ganar las elecciones, tuvo la misma opinión.El 9 de febrero pasado, un informe del fiscal especial Robert Hur determinó que Biden no enfrente cargos por su mal manejo de documentos clasificados cuando fue vicepresidente, debido a las dudas sobre su aptitud mental. Según la investigación, la memoria del presidente se encontraba "severamente limitada".Unas horas después de que se publicó el documento, en un intento de controlar los daños, Biden se presentó en una conferencia de prensa donde, al intentar hacer gala de su presunta agudeza mental, confundió al presidente de Egipto con el mandatario de México."Como saben, el presidente de México, [Abdelfatá] Sisi, no quiso abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria [a Gaza]. Yo hablé con él y lo convencí de abrir las puertas", expresó Biden.Respecto a la percepción de que Biden es un hombre demasiado mayor, cuyas facultades mentales están mermadas, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton evitó hacer declaraciones. No obstante, sugirió que Trump es quien tiene problemas de memoria. "Entonces, si te preocupa que una persona no necesariamente sepa lo que está pasando, a mí me preocuparía mucho más Donald Trump", puntualizó.

https://sputniknews.lat/20230903/aspirante-presidencial-de-eeuu-llama-asilo-de-ancianos-al-senado-de-su-pais-1143310140.html

https://sputniknews.lat/20240212/encuesta-el-86-de-estadounidenses-creen-que-biden-es-demasiado-mayor-para-un-segundo-mandato--1148162319.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, hillary clinton, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, partido demócrata (eeuu), política