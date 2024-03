https://sputniknews.lat/20240305/trump-se-enfila-a-triunfar-en-el-supermartes-en-eeuu-que-tan-segura-tiene-la-casa-blanca-1148711417.html

Trump se enfila a triunfar en el "supermartes" en EEUU: ¿qué tan segura tiene la Casa Blanca?

Trump se enfila a triunfar en el "supermartes" en EEUU: ¿qué tan segura tiene la Casa Blanca?

Sputnik Mundo

Donald Trump puede salir victorioso en las elecciones primarias de este 'supermartes' y afianzar la candidatura republicana, pero eso no significa que tenga...

Decenas de millones de estadounidenses saldrán a las urnas en 15 estados y un territorio (Samoa Americana) para participar en una jornada electoral conocida como "supermartes", una fecha de gran trascendencia para ver quiénes serán los candidatos presidenciales de los Partidos Demócrata y Republicano. Este año, el duelo solo se confirmaría entre Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden. En total están en juego 874 de los 2.429 delegados que decidirán en julio y agosto, en las convenciones, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, quiénes serán sus candidatos a la Casa Blanca, en un proceso en el que se requiere tener el apoyo de al menos 1.215 delegados.Trump llega al "supermartes" con el apoyo de 244 delegados tras haber ganado a su rival, la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, las primarias en siete estados, entre ellos Michigan, Misuri, Idaho, Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Dakota del Norte. Haley hasta ahora solo venció al exmandatario en el Distrito de Columbia y cuenta hasta ahora solo con 24 delegados a su favor.Basurto, integrante del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, afirma que, en este "supermartes", se debe poner especial atención a los resultados en Minnesota, Virginia y Colorado y revisar qué tanto apoyo se refleja ahí para el republicano."Ese es un problema para su campaña porque, cuando llegue [la elección presidencial de] noviembre, esa gente difícilmente va a salir a votar por él, aunque sean republicanos", dice el académico.¿Qué pasa con los republicanos que no lo quieren?Además, este mismo Efecto Trump, apunta Basurto, se podrá ver reflejado entre los demócratas que no están convencidos de que el actual presidente Joe Biden sea la mejor opción para la presidencia, pero es muy probable que salgan en grandes grupos a votar a favor del actual jefe de la Casa Blanca, no porque lo prefieran a él, sino para evitar que Trump regrese al poder. "Habría que revisar los estados de mañana con la intención de ver si es que Trump sigue manteniendo arriba del 70% u 80% de las preferencias o no, y entender que esos votos en contra de él representarían probablemente votos que no le beneficiarán en noviembre", explicó el especialista.Según las previsiones del experto, el único estado en el que Nikki Haley podría dar una mayor batalla a Trump este día es California, mientras que, en Minnesota, Virginia y Colorado, Trump podría obtener victorias de no más de 75%, lo que significa que hay una cantidad significativa de republicanos que no lo apoya."Usualmente, los que están votando hoy por Nikki Haley son aquellos que no votarían en ningún caso por Trump, republicanos que no están totalmente convencidos por Trump, y me parece que eso es lo más importante dentro de la contienda republicana", agregó.Para el investigador, el expresidente republicano no cambiará su discurso para intentar atraer los votos de este sector de republicanos que no lo ha apoyado en las primarias, sino que seguirá con el tono incendiario y radical, en el que el tema de migración seguirá siendo el foco principal, de manera que pueda mantener activa su base de votantes."Se va a mantener igual o más radical. Desde el primer año de la Administración Biden nos dimos cuenta de que el talón de Aquiles de este gobierno es la migración. Biden tiene muy pocos recursos para lidiar con el tema", afirma el experto. El 'factor Trump' sigue vivoDe acuerdo con Basurto, Biden necesita que sus iniciativas en torno a la política migratoria sean aprobadas por el Congreso, donde la Cámara de Representantes está controlada por los republicanos, quienes a su vez responden a Trump, y están votando en contra de todas las medidas con la intención de boicotear al Gobierno federal y tener "toda esa munición" en contra de Biden.En el bando de los demócratas, dice Basurto, se apostará al miedo a un eventual regreso a la presidencia de Donald Trump como el mensaje principal de la campaña. Según él, el discurso será el siguiente: "Biden puede que no sea el mejor, pero es mejor al regreso de Trump". En cuanto a los cuatro procesos penales que enfrenta el empresario republicano, con cerca de 91 cargos, Basurto señala que, lejos de perjudicarlo, el expresidente ha usado estos factores a su favor, al menos en términos mediáticos. "La mayoría de los republicanos están convencidos de que efectivamente esto es una cacería de brujas, de que es un asunto político y no de justicia. Por eso están saliendo a votar en su gran mayoría con entre 60 y 65% de nuevo a favor de Trump", apunta.

