https://sputniknews.lat/20240306/nuland-trascendera-como-pieza-fundamental-del-declive-de-la-credibilidad-de-eeuu-ante-el-mundo-1148747150.html

Nuland trascenderá como "pieza fundamental del declive de la credibilidad de EEUU" ante el mundo

Nuland trascenderá como "pieza fundamental del declive de la credibilidad de EEUU" ante el mundo

Sputnik Mundo

La subsecretaria de Estado de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, pasará a la historia como una "pieza fundamental" del fracaso de la política... 06.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-06T16:00+0000

2024-03-06T16:00+0000

2024-03-06T16:00+0000

internacional

política

victoria nuland

ucrania

eeuu

washington

otan

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1e/1113678075_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_14b1a524b0e37923b7a4707412acd455.jpg

En las próximas semanas, Nuland dejará su cargo, demostrando que "no tuvo la capacidad y que en cada uno de los conflictos en los que intervino Estados Unidos de manera reciente fue un fracaso total", de acuerdo con el especialista, quien ha impartido cátedra sobre historia diplomática. Para Ramos, Nuland, de marcada postura antirrusa, fue una pieza clave en las fallas de la política exterior de Estados Unidos y "sin duda va a pasar a la historia como pieza fundamental del declive de la credibilidad estadounidense en el escenario internacional".Asimismo, recordó que esta mujer fue una de las principales promotoras de la vía armada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y una de las personas que más impulsó la eventual entrada de Kiev a la OTAN, "para tratar de contrarrestar el poderío ruso".Una renuncia que podría representar una crisis El especialista no descarta el fracaso de estas políticas antirrusas como motivo real de su dimisión, aunque la funcionaria nunca expuso sus razones. El académico afirma que incluso dentro de la Unión Europea (UE) se ha cuestionado la postura de Washington de continuar el conflicto en Ucrania, algo por lo que ha pugnado la diplomática desde hace años. De acuerdo con Ramos, el papel de Victoria Nuland en el Euromaidán de 2014 fue clave para que Kiev modificara su papel en el concierto geopolítico global. "Ella fue una gran promotora de modificar el contexto ucraniano en favor de anexar a Ucrania al OTAN", dice. "EEUU se empantanó"Cercana a la Casa Blanca desde la Administración de George W. Bush, pasando por el Gobierno de Obama y el actual de Biden, Nuland ha sido clave en las decisiones belicistas de su país, sobre todo en Ucrania, donde tuvo un papel activo en el Euromaidán de 2014, una serie de revueltas impulsadas desde Occidente, que culminaron en el derrocamiento del gobierno legítimo de Víktor Yanukóvich, así como en un conflicto de nueve años en el Donbás que provocó que Rusia iniciara su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022.De ese tamaño es el la figura de Victoria Nuland, quien además ha sido represente permanente de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), portavoz del Departamento de Estado y subsecretaria de Estado para Asuntos europeos y Euroasiáticos. Fue desde este último cargo con el que operó para interferir en la política interior ucraniana. Al grado de que, en febrero de 2014, se difundieron públicamente unos audios en los que se escucha hablar a Nuland con el embajador estadounidense Geoffrey Pyatt. En dicha conversación, Nuland evalúa qué políticos ucranianos deben permanecer en el gobierno y quiénes no.Sin embargo, la injerencia norteamericana en Kiev no ha generado resultados positivos en muchos ámbitos, considera Ramos, para quien "en términos generales la política exterior estadounidense ha ido decreciendo en las últimas dos décadas desde la invasión a Irak, de la que ella [Nuland] también fue una promotora". En palabras del académico, personajes como Victoria Nuland son quienes "hacen la tarea sucia", ya que su función es servir a los intereses de sus naciones o incluso de ciertos poderes económicos. Sin embargo, su eventual salida del Gobierno de Estados Unidos tampoco significa que la Casa Blanca cambiará radicalmente su política con respecto a Europa del Este, aunque quizá, dice, haya un viraje hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre en el país norteamericano.

https://sputniknews.lat/20240305/quien-es-victoria-nuland-la-belicista-de-la-politica-exterior-de-eeuu-que-dejara-su-cargo-1148737234.html

https://sputniknews.lat/20240305/la-otan-se-esta-volviendo-imprudente-con-respecto-a-ucrania-1148739263.html

ucrania

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

política, victoria nuland, ucrania, eeuu, washington, otan, 💬 opinión y análisis