¿Quién es Victoria Nuland, la belicista de la política exterior de EEUU que dejará su cargo?

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dejará su cargo en las próximas semanas.

Cercana a la Casa Blanca desde la Administración de George W. Bush, pasando por el Gobierno de Obama y el actual de Biden, esta diplomática ha sido clave en las decisiones belicistas de su país, sobre todo en Ucrania, donde tuvo un papel activo en el Euromaidán de 2014, una serie de revueltas impulsadas desde Occidente, que culminaron en el derrocamiento del gobierno legítimo de Víktor Yanukóvich, así como en un conflicto de nueve años en el Donbás que provocó que Rusia iniciara su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022. De ese tamaño es el la figura de Victoria Nuland, quien además ha sido represente permanente de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), portavoz del Departamento de Estado y subsecretaria de Estado para Asuntos europeos y Euroasiáticos. Fue desde este último cargo con el que operó para interferir en la política interior ucraniana. Al grado de que, en febrero de 2014, se difundieron públicamente unos audios en los que se escucha hablar a Nuland con el embajador estadounidense Geoffrey Pyatt. En dicha conversación, Nuland evalúa qué políticos ucranianos deben permanecer en el gobierno y quiénes no. Sobre Vitaly Klitschko, boxeador y político y principal jefe de la oposición en aquel momento, comenta que no es ideal tenerlo cerca del poder. Asimismo, las grabaciones revelaron diferencias entre los intereses de Estados Unidos y de Europa con respecto a Ucrania en 2014. "Eso sería muy bueno, creo, el ayudar a consolidar esto y lograr que la ONU nos ayude a unirlo y ya sabes... que se joda la UE", dijo Nuland. ¿La cara detrás de los ataques al Nord Stream?Durante la Administración Trump se mantuvo alejada por diferencias con el republicano, pero cuando comenzó el periodo de Joe Biden se sumó nuevamente a la alta plana gubernamental, también en el Departamento de Estado, convirtiéndose en la número dos después de Antony Blinken. En este Gobierno de Biden, a Nuland se le encomendó gestionar los vínculos entre Washington y Kiev. Incluso se congratuló de los ataques a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, un hecho que marcó una escalada geopolítica en el conflicto ucraniano y que Moscú tildó como atentado terrorista. "Creo que el [gasoducto] Nord Stream 2 está muerto ahora. Es un pedazo de metal en el fondo del mar. No creo que vaya a revivir", dijo la funcionaria en marzo de 2022. Además, una investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh sugirió que la propia Nuland admitió la posibilidad de que Estados Unidos podía detonar los gasoductos que atravesaban el fondo del mar Báltico, controlando las explosiones con instrumentos hidroacústicos submarinos. Asimismo, en enero de 2022, poco antes de que estallara el conflicto ucraniano, Nuland declaró que el Nord Stream 2 "no avanzaría" si Moscú lanzaba una operación en Ucrania."Un odio irracional hacia Rusia"Desde los propios círculos de poder de Washington hay voces críticas de la labor de esta funcionaria educada en la Universidad de Yale y la Universidad de Brown. "Son unos idiotas peligrosos que pueden hacer que nos maten a todos", señaló el congresista Paul Gosar en febrero de 2023, en referencia a las decisiones tomadas por Nuland y Blinken con respecto a la crisis de Ucrania. "Nadie empuja esta guerra más que Nuland", afirmó, también, el magnate Elon Musk, en respuesta a un informe de los medios estadounidenses sobre la reacción de Rusia a los recientes comentarios de la funcionaria en apoyo a los ataques contra Crimea.En febrero de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sostuvo que el apoyo de Nuland a los ataques en Crimea confirma la participación íntima de Washington en el conflicto de Ucrania.¿Qué opina Moscú sobre la dimisión de Nuland?La decisión de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, de dimitir en las próximas semanas tiene relación con el fracaso del discurso antirruso de la Administración Biden, apuntó la portavoz de la Cancillería del país euroasiático, María Zajárova.Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien aspira a la Casa Blanca nuevamente, ha dicho en varias ocasiones que Nuland y otros funcionarios más del Gobierno de Biden están obsesionados en empujar a Ucrania a la OTAN y, de ese modo, alimentar las tensiones con Rusia.¿Para quién trabaja?Aunque es una diplomática de larga trayectoria, su función en realidad ha sido la de ser "una lobista de las principales empresas productoras de armamentos de su país", como General Dynamics, Northrop Grumman y otras corporaciones "cuyas ganancias crecen en proporción al belicismo de la política exterior de Estados Unidos y que en parte retornan a sus mentores en los pasillos de Washington", asegura Atilio A. Borón, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en Página12.El experto subraya que Nuland está casada con Robert Kagan, a quien describe como "uno de los neoconservadores más duros y belicistas" de Estados Unidos. Morón asegura que ambos participan en una serie de organizaciones y think tanks dedicados a "exaltar el imprescindible supremacismo norteamericano en los asuntos mundiales", señalando que "ambos tienen una importante cuota de responsabilidad porque se cuentan entre quienes diseñaron los tremendos fracasos militares en Afganistán, Irak y Siria, entre otras aventuras bélicas".

