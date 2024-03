https://sputniknews.lat/20240307/ecuador-produce-menos-petroleo-y-comienza-a-preocuparse-1148771454.html

Ecuador produce menos petróleo y comienza a preocuparse

Ecuador produce menos petróleo y comienza a preocuparse

Sputnik Mundo

Ecuador cerró el 2023 con menos producción de petróleo de la que preveía y ya anticipa un 2024 con menos extracción de crudo. En diálogo con Sputnik, el... 07.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-07T02:57+0000

2024-03-07T02:57+0000

2024-03-07T02:57+0000

economía

ecuador

petróleo

daniel noboa

venezuela

petroecuador

guyana

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1c/1141024057_16:0:663:364_1920x0_80_0_0_2716607ff88fe0166baba50c967e9421.jpg

El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y, sin embargo, su producción viene cayendo en el país desde hace años y las previsiones para 2024 no son más alentadoras. Según datos oficiales citados por el medio ecuatoriano Primicias, Ecuador produjo durante 2023 unos 475.249 barriles diarios, unos 40.000 menos de lo que preveía para ese período. La caída, de 1%, llevó a la producción anual a lo más bajo desde 2020, cuando se extrajeron 473.881 barriles.La merma en la extracción de petróleo se notó, por supuesto, en las arcas estatales. De acuerdo a la misma fuente, el Estado ecuatoriano esperaba percibir unos 3.315 millones de dólares de ingresos por la actividad petrolera pero solo llegaron 1.332 millones.La tendencia podría no revertirse en 2024, ya que las previsiones del Ministerio de Energía, la estatal Petroecuador y el Banco Central ecuatoriano citadas por Primicias auguran una producción de poco más de 471.000 barriles diarios de petróleo, lo que representa una disminución de 2.648 barriles diarios con respecto a 2023.El analista remarcó que la baja en la producción de petróleo no solo para el sector fiscal sino directamente para los ingresos del propio Gobierno, debido a que "el consumo de derivados es muy alto y está subsidiado por las ventas de exportaciones de petróleo". En ese sentido, señaló cómo la baja en la producción aumenta el problema que para el Gobierno de Daniel Noboa representa el alto costo de los subsidios a los combustibles que, en 2022, ascendieron a 4.560 millones de dólares.Orellana recordó que la caída en la producción preocupa al sistema político desde hace años. En las elecciones de 2021, tanto Guillermo Lasso, que luego sería presidente, como su contrincante en el balotaje, Andrés Arauz, "hablaban de llegar a tres cuartos de millones de barriles de producción (750.000)". Sin embargo, para el experto ese objetivo "realmente no es tan sencillo".Además, Ecuador deberá cumplir en 2024 con el resultado del referendo que, en agosto de 2023, resolvió prohibir la prospección de crudo en el bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, el noreste de Ecuador. Orellana señaló que, si bien la prohibición no afecta a la totalidad del yacimiento, incrementa el costo de extraerlo en las zonas habilitadas y con los protocolos requeridos.El experto también recordó los problemas que Ecuador ha tenido con la rotura de oleoductos, que en 2020 sufrió una rotura producto de la erosión generada por el río Coca y obligó al país a suspender sus exportaciones de crudo durante algo más de un mes. Según el economista, el problema "no se ha resuelto al 100%" y sigue presentando problemas periódicamente.La baja en la producción ecuatoriana coincide con el aumento esperado en la producción de dos países vecinos como Venezuela y Guyana. Orellana señaló que el petróleo venezolano "es parecido al de Ecuador porque es viscoso y se usa mucho en refinerías del Golfo de México", por lo que suele competir con el ecuatoriano. Lo de Guyana, consideró, "es un campo nuevo" que aún debe estudiarse.De todos modos, Orellana remarcó que en el tema petrolero "no hay que enfocarse en la región sino en el precio global del crudo" y afirmó que en la actualidad "en el mundo no hay escasez sino un problema en la demanda", azuzada por previsiones, como las del banco JP Morgan, de una posible recesión en EEUU.Si bien la actividad petrolera seguirá siendo el principal rubro de exportación, Orellana subrayó el potencial de la minería ecuatoriana como un posible complemento para la economía del país sudamericano. En ese sentido, aseguró que "Ecuador tiene la capacidad minera de Perú, aunque en la actualidad es mucho más pequeña".El experto consignó que ese potencial de la actividad minera inspiró al presidente Noboa a mantener contactos con posibles inversores durante su reciente visita a Canadá. Al mismo tiempo, advirtió las dificultades para avanzar en esta industria debido a la proliferación de la minería ilegal y las restricciones que la actividad tiene por la protección de territorios indígenas y medidas ambientales vigentes."Hoy en día la minería está compitiendo con el banano como el tercer producto exportador de Ecuador, detrás del petróleo en primer lugar y el camarón segundo", enumeró.

https://sputniknews.lat/20240216/el-gremio-bananero-de-ecuador-saluda-el-fin-del-veto-ruso-a-las-importaciones-1148297527.html

https://sputniknews.lat/20240228/influencia-regional-y-petroleo-las-razones-de-lula-para-mediar-entre-venezuela-y-guyana-1148579266.html

ecuador

venezuela

guyana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, petróleo, daniel noboa, venezuela, petroecuador, guyana, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis