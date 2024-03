https://sputniknews.lat/20240307/rusia-advierte-que-los-ejercicios-de-la-otan-en-europa-desestabilizan-la-situacion-en-el-mundo-1148780299.html

Rusia advierte que los ejercicios de la OTAN en Europa desestabilizan la situación en el mundo

MAGÁS, RUSIA (Sputnik) — Los ejercicios militares de la Alianza Atlántica en Europa Steadfast Defender 2024, en los que se desarrolla un escenario de... 07.03.2024

El alto cargo también subrayó el "papel destructivo" que desempeña Estados Unidos en la historia.Además, Pátrushev recordó que el bloque militar se aproximó a las fronteras de Rusia.El general añadió que en sus 75 años de existencia la OTAN, "supuestamente garante de la paz y la democracia, ha desatado más de 100 guerras y conflictos militares en todo el mundo y se está preparando para otros"."En 2024, el gasto militar de la OTAN sigue aumentando, lo que subraya la naturaleza cada vez más agresiva de la Alianza", señaló Pátrushev al agregar que el bloque planea seguir ampliando su presencia en la región de Asia-Pacífico y el Ártico.Los simulacros Steadfast Defender son unos ejercicios de la OTAN realizados de manera periódica, durante los cuales se practica la defensa colectiva.Las maniobras de este año cuentan con la participación de unos 20.000 militares de 14 países, y son las más grandes "desde la Guerra Fría", según el jefe del Comité Militar del bloque, Rob Bauer.A principios de octubre de 2023, Bauer afirmó en una entrevista con la agencia polaca de noticias PAP que el bloque militar practica su "reacción a una posible invasión de Rusia en el flanco oriental" durante las referidas maniobras.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que los países de la Alianza Atlántica suponen una amenaza para Rusia, acercándose a sus fronteras y no al revés, e indicó que la expansión de la OTAN obliga a Moscú a continuar con sus políticas actuales.Pese a las promesas de Estados Unidos de que la OTAN no se expandiría al Este, dadas en 1990, el bloque bélico rompió en 1999 sus compromisos e incorporó a Polonia, Hungría y la República Checa en su primera ola expansionista.En la segunda ola, en 2004, la organización militar admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía, y en 2009 al bloque bélico se adhirieron Albania y Croacia.A principios de junio de 2017, la OTAN también incorporó a Montenegro pese a las protestas multitudinarias de la población de este país, y tres años después se unió Macedonia del Norte.El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en el miembro 31 de la Alianza Atlántica.El ingreso de Suecia al bloque fue aprobado el pasado 5 de marzo. Tropas de la OTAN a UcraniaAl comentar las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania, Pátrushev les relacionó con el fracaso de la contraofensiva ucraniana durante el verano boreal.Además, agregó Pátrushev, Macron afirmó que los "países de Occidente están dispuestos a hacer lo posible para que Rusia no gane la guerra en Ucrania"."A su vez, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, declaró ante el Congreso que si Rusia vence en Ucrania, la OTAN entrará en guerra", comentó el jefe del Consejo de Seguridad ruso.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia ve inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente envía a sus tropas a Ucrania.

