Un total de 68 Premios Nobel mandan una carta a Milei por recorte en el rubro de ciencia

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un total de 68 Premios Nobel en química, economía, medicina y física enviaron una carta al presidente de Argentina, Javier Milei, en... 07.03.2024

Los ganadores del galardón más prestigioso del mundo cuestionaron la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue degradado a Secretaría, la rescisión de contratos y el despido de empleados administrativos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y en otros institutos del país. Los académicos observaron que Argentina es el único país de la región que desarrolló su propia vacuna contra el COVID-19, que construyó y lanzó satélites de comunicaciones, que está por inaugurar un laboratorio de terapia de protones, único en el hemisferio sur, y que diseñó y construyó reactores nucleares de próxima generación "que no sólo han sido exportados sino que también generarán un suministro interno de radioisótopos cruciales para uso médico". "Si no fuera por la ciencia y los científicos argentinos, las causas del cáncer de pulmón y la diabetes habrían seguido siendo un misterio durante décadas, (…) careceríamos de los conocimientos y la tecnología que permiten a un país con una pluviosidad modesta alimentar tanto a su propia población como a gran parte del mundo", afirmaron. El país sudamericano también aportó varios "elementos clave de nuestra comprensión del funcionamiento del Universo, desde el funcionamiento de un simple virus hasta el funcionamiento de un átomo", subrayaron los académicos. Todos eso avances fueron gracias al apoyo gubernamental y a la investigación básica, afirmaron los Premios Nobel. "Devaluar o cancelar la ciencia argentina ahora sería un grave error", ante un mundo con muchos problemas, por lo que "cualquier economía moderna como la argentina debe ser capaz tanto de generar nuevas tecnologías enfocadas a problemas locales como de aplicar tecnologías generadas por otros en un nuevo contexto local para resolver problemas locales", agrega la misiva. La carta fue suscrita por los Premios Nobel de Química Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Walter Gilbert, Richard Henderson, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Paul L. Modrich, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter y Kurt Wuthrich. Adhirieron su firma el ganador del Nobel de Economía Finn E. Kydland, y los Nobel de Medicina Harvey J. Alter, Werner Arber, Francoise Barre-Sino, Elizabeth H. Blackburn, Andrew Z. Fire, Jules A. Hoffmann, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Sir Michael Houghton, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, William G. Kaelin Jr., Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Sir Paul M. Nurse, Stanley B. Prusiner, Sir Peter J. Ratcliffe, Charles M. Rice, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Phillip A. Sharp, Susumu Tonegawa, Harold E. Varmus y Torsten N. Wiesel. También suscribieron la nota los ganadores del Nobel de Física Barry Clark Barish, Steven Chu, Albert Fert, Andre Geim, Sheldon Glashow, David J. Gross, John L. Hall, Serge Haroche, Takaaki Kajita, Ferenc Krausz, Anthony J. Leggett, Michel Mayor, Konstantin Novoselov, Giorgio Parisi, Roger Penrose, William D. Phillips, H. David Politzer, Donna Stricland, Kip Stephen Thorne y David J. Wineland. En enero fueron despedidos 50 trabajadores del Conicet, organismo cuyo directorio informó que se pospondrían las convocatorias a becas y promociones hasta conocer el presupuesto asignado.

