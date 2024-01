https://sputniknews.lat/20240118/ciencia-argentina-en-peligro-despidos-y-recortes-en-prestigioso-instituto-1147508867.html

Ciencia argentina en peligro: despidos y recortes en prestigioso instituto

El nuevo Gobierno pospuso convocatorias a becas y despidió personal del CONICET; hubo protestas de investigadores. El discurso de Milei en Davos generó... 18.01.2024, Sputnik Mundo

A días del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo, investigadores y trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) protestaron frente a uno de sus edificios por la desfinanciación de la ciencia, con la postergación de convocatorias a becas y despidos de personal."Este gobierno está dejando morir la actividad científica con un plan lleno de ignorancia detrás, porque no saben de la importancia del rol del Estado en el desarrollo científico, que luego se derrama en el sector productivo. Una institución que se destruye tarda décadas en volver a armarse", sostuvo en diálogo con Cara o Ceca el biólogo e investigador Diego Golombek."En el país tenemos un sistema científico sólido y se demostró durante la pandemia, siendo uno de los pocos con su propia vacuna, también hacemos tecnología que ayuda al campo a producir más. Y cuanta más gente tengamos formada en ciencia y tecnología, más se va a desarrollar el país", agregó.Milei dio que hablar en DavosTodas las miradas en el Foro Económico de Davos estuvieron fijadas en la disruptiva figura del presidente argentino, Javier Milei, quien tildó de socialistas a los organizadores del evento y decretó que occidente está en peligro por las prácticas colectivistas de sus líderes."La mayoría de los líderes que tienen una coincidencia ideológica con él no piensan igual; no quieren eliminar el Estado. Milei fue a hablarle a un sector empresarial más ligado a Elon Musk que a los líderes de occidente. Él cree que es una especie de líder mesiánico del anarco capitalismo y a eso apunta", indicó el analista.Salarios uruguayos, en lenta recuperaciónUn informe del Instituto Cuesta Duarte, una asociación civil de la central sindical PIT-CNT, mostró que la gran mayoría de los trabajadores privados recuperarán al final del período los niveles salariales que tenían al inicio de la administración, antes de la pandemia."Si bien el salario mínimo en dólares es elevado en relación a la región, si lo compara con la estructura de precios, es bastante insuficiente por más que a la mayoría le permita vivir por arriba de la línea de pobreza", dijo Bruno Giometti, economista de la institución."En Uruguay tenemos una estructura de precios europea con salarios sudamericanos. Es difícil entender cómo con este panorama la tasa de pobreza es relativamente baja [de un 10%]. Esto sucede porque en algunos mercados falta competencia y eso hace que los precios sean altos", agregó.

