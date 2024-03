https://sputniknews.lat/20240308/crisis-humanitaria-dos-armas-por-persona-y-conflicto-armado-como-puede-yemen-encontrar-la-paz-1148789204.html

Crisis humanitaria, dos armas por persona y conflicto armado: ¿cómo puede Yemen encontrar la paz?

La escalada de la guerra en Gaza, que está desestabilizando todo Oriente Medio, ha desviado la atención del mundo hacia un país hasta ahora olvidado y lleno de... 08.03.2024, Sputnik Mundo

En el extremo de la península Arábiga, un país con una posición estratégica en el globo concentra el 12% de la ruta comercial mundial de combustible, petróleo, gas y otras mercancías cruciales. Situado entre el mar Rojo y el golfo de Adén, el estrecho yemení de Bab el-Mandeb reduce hasta seis días el transporte marítimo a Europa y EEUU, y es precisamente esta logística la que ha causado preocupación en todo el mundo durante los últimos meses: debido a la guerra de Israel contra los palestinos de Gaza, un grupo paramilitar del país ha empezado a atacar los barcos vinculados a Tel Aviv y aliados que utilizan la región para llegar al canal de Suez, en Egipto.Pero eso es solo la punta de los problemas que sufre el país desde finales del siglo pasado: el país está dividido entre chiitas y sunitas, las dos principales vertientes del mundo musulmán, afirmó a Sputnik el socio fundador del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Oriente Medio (GEPOM, por sus siglas en portugués), además de profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y del posgrado de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (ECEME, por sus siglas en portugués), Najad Khouri.Frente a la represión del Gobierno central contra la minoría chií, en el norte del país surgió el grupo paramilitar de los hutíes, apoyado por Irán. Desde 2014, han conseguido ocupar más de un tercio del país, incluida la capital, Saná. En el otro lado, el Consejo de Liderazgo Presidencial, liderado por Rashad Alimi, cuenta con el apoyo de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y EEUU, así como de varias facciones militares con hasta 30.000 miembros. Todo ello en un país de casi 33 millones de habitantes y donde hay más de 64 millones de armas, es decir, dos por cada habitante, la segunda tasa más alta del mundo.En 2021, tras un acuerdo mediado por Arabia Saudita, que apoya al Gobierno local, el país alcanzó un alto al fuego y Estados Unidos incluso dejó de clasificar al grupo opositor como organización terrorista internacional.Inclusive con el conflicto interno en punto muerto, Yemen ya sufría una de las peores crisis humanitarias del mundo, con 21 millones de personas que dependían de la ayuda humanitaria y al menos 500.000 niños que padecían malnutrición grave. Fue entonces cuando el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) recibió autorización para empezar a operar en la región."Pero ahora existe el riesgo de que esta ayuda cese, porque EEUU vuelve a clasificarlos [a los hutíes] como organización designada terrorista [por los ataques a los barcos], lo que podría poner en peligro la cuestión financiera relacionada con la UNRWA (...). Dos tercios de la población sufren escasez de mano de obra y de bienes de consumo, y hay muchos niños desnutridos. Si esto se detiene, la situación se complicará mucho", expresó el experto.¿Cuál es la situación actual en Yemen?Reflejo de la pandemia, el empobrecimiento de la población, los brotes de enfermedades como el cólera y la devastación causada por largos años de conflicto interno, más de 4,3 millones de yemeníes son desplazados internos. Para resolver tantos problemas, la única solución sería unificar el país, integrando a todos los segmentos sociales en el Gobierno central, incluidos los Hutíes, opina Khouri.En caso contrario, habrá más destrucción, pobreza, enfrentamientos y participación extranjera, agregó. Las tensiones aumentan la reacción de estadounidenses, británicos y europeos, que ahora están acumulando más fuerzas para controlar la navegación y lanzar contraataques, explicó Khouri.Yemen es solo una parte de la compleja situación actual en Oriente Medio. A principios de 2023, el experto llegó a creer en un cambio en la región tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, las principales potencias regionales, con el apoyo de China, y sin implicar a un aliado tradicional de los saudíes: EEUU."Yo era muy optimista y creía que los países destinarían sus recursos al desarrollo sostenible, tanto político como económico. Pero por desgracia no duró y en octubre estalló la guerra entre Hamás e Israel. Y ahora estamos viendo otros conflictos, como en el sur de Líbano, el norte de Israel, ataques en Jordania, Irak y Siria. Ha habido ataques iraníes en la frontera con Pakistán y viceversa. Así que vemos Oriente Medio con varios puntos de agitación que están fuera de control", expuso Khouri.¿Es rico Yemen?A pesar de su situación estratégica, Yemen no puede beneficiarse tanto de su posición y se considera una de las economías más pequeñas del mundo: con un producto interno bruto (PIB) inferior a 22.000 millones de dólares —prácticamente el mismo valor que el municipio de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el estado brasileño, que tiene algo más de 2,5 millones de habitantes— ocupa el puesto 117 del mundo. La principal fuente de riqueza es el petróleo, pero no hay grandes reservas y más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.Desde 2014, cuando el PIB alcanzó casi 44.000 millones de dólares, la producción nacional se ha reducido año tras año. La situación actual es un reflejo de décadas y décadas de disensiones internas, afirmó a Sputnik la coordinadora del posgrado en Derecho Internacional Humanitario y Geopolítica de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Bárbara Thaís Pinheiro Silva. Entre 1914 y 1990, el país estuvo dividido entre Yemen del Norte (conocido como República Árabe de Yemen o República Nacionalista Árabe) y Yemen del Sur (República Democrática de Yemen), dividido entre chiíes y suníes, expuso."Y con la unificación de estas dos partes surgió la República de Yemen. Esto dio lugar a una expectativa de mejora para el país, que no se produjo. Luego, tras este proceso de unificación en la década de 1990, las diferencias entre el Partido Popular General y el Partido Socialista se intensificaron hasta tal punto que desembocaron en una guerra civil en 1994, debido principalmente a diversos escándalos de corrupción, crisis políticas e insatisfacción ciudadana", explicó la experta. Tanta inestabilidad hizo que el país recurriera al Fondo Monetario Internacional (FMI).Sin embargo, esto tampoco ayudó, sino todo lo contrario: a partir de la década de 2000, los problemas se agravaron ante la creciente marginación de la población chií por parte del Gobierno, que más tarde daría lugar al grupo militar de los hutíes, señaló. Durante la Primavera Árabe de 2011, las manifestaciones antigubernamentales llevaron al entonces presidente Ali Abdulá Salé a dimitir al año siguiente (fue asesinado en 2017). En respuesta, el Gobierno propuso una nueva Constitución que dividía el país en varias regiones. "Los hutíes no estuvieron de acuerdo, decidieron secuestrar a un jefe de gabinete, cerrar el Parlamento y delegar poderes en un comité revolucionario de la época. En este momento de crisis y violencia, también se rompieron las alianzas firmadas por el Gobierno anterior", explicó.¿Cuál fue el origen del conflicto en Palestina?Paralelamente a todas las dificultades y conflictos internos de Yemen, la población chií del país siempre ha estado vinculada a la causa palestina en Oriente Medio, razón por la cual los hutíes comenzaron sus ataques contra barcos en el mar Rojo. Antes de eso, la cuestión palestina había estado relegada a un segundo plano en la región durante décadas, añade la experta. Esto se debió a los esfuerzos de Israel desde el año 2000 por acercarse a los países árabes suníes, que culminaron con los Acuerdos de Abraham en 2020."Así que, aunque estos acuerdos parecen significar un resultado positivo para la región, sería un error no tener en cuenta a la parte perdedora de este trato, que son los palestinos. Así, a través de los Acuerdos de Abraham, los países árabes priorizan la cooperación en cuestiones militares, de inteligencia y de estrategia económica con Israel, en detrimento de la causa palestina", señaló Thaís Pinheiro Silva. En 2020, se formalizaron acuerdos israelíes bajo mediación estadounidense con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, y están a punto de cerrarse con Arabia Saudita.En medio del intento de aislar a Irán, que es chií, en la región y del distanciamiento de estos países de la causa palestina, la cuestión geopolítica regional se ha visto gravemente afectada.Olvidada por el mundo árabe, la presión sobre Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, aumentó con la vuelta al poder del primer ministro Benjamín Netanyahu, que incluso incrementó el número de asentamientos judíos en los territorios ocupados."Y por eso los Hutíes ven que tienen un papel que desempeñar en este conflicto entre Israel y Hamás, y en consecuencia, atraen la atención de las principales potencias occidentales [apoyando a Gaza]. Así que, en resumen, las tensiones entre Israel y Palestina son uno de los obstáculos más importantes para un proceso de paz en Oriente Medio. Y aunque los países árabes siguen apoyando la causa palestina, cada vez están más dispuestos a trabajar por unas relaciones diversas con Israel", concluyó Thaís Pinheiro Silva.Conflicto interno que genera beneficios para los poderes fácticosPor un lado, un grupo armado apoyado por Irán y, por otro, un Gobierno aliado con los saudíes y, en consecuencia, con los estadounidenses. En medio de todo este caos, la población yemení es cada vez más pobre. La experta cree que en la cuestión del país de Oriente Medio intervienen múltiples actores globales, cada uno con sus propios intereses en medio de las dificultades de la región."Hay una cuestión geopolítica detrás. Arabia Saudita, que está financiando al gobierno de Yemen para luchar contra los Hutíes, Irán financiando a los Hutíes para luchar contra el Gobierno local, Emiratos Árabes Unidos también apoyando al gobierno yemení, que está en contra de los hutíes. El Gobierno central compra armas a EEUU y Reino Unido. En resumen, todos se benefician", concluye Silva.

