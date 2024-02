https://sputniknews.lat/20240221/por-que-espana-tampoco-se-ha-unido-a-la-mision-naval-de-la-ue-en-el-mar-rojo-1148415845.html

¿Por qué España tampoco se ha unido a la misión naval de la UE en el mar Rojo?

Buques de Francia, Italia, Alemania y Grecia protegerán el tráfico marítimo y podrán repeler ataques, pero no emprenderán acciones ofensivas contra los hutíes... 21.02.2024, Sputnik Mundo

Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron el 19 de febrero la puesta en marcha de la Operación Áspides (escudo, en griego), una misión naval de vigilancia y patrullaje en aguas del mar Rojo en aras de la protección del tránsito por sus aguas de los navíos mercantes que navegan entre los golfos Pérsico, de Omán y de Adén, y que cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb en dirección al canal de Suez. Su duración inicial será de un año.Comandado por un contralmirante griego, el grupo naval constará de cuatro fragatas de Francia, Alemania, Italia y Grecia, que estarán apoyadas por una patrulla aérea italiana. A diferencia de la Operación Guardián de la Prosperidad que lideran EEUU y el Reino Unido, la misión de la UE no tiene previsto lanzar ataques preventivos ni de represalia contra posiciones de los milicianos hutíes; tan solo escoltarán el tráfico mercante y procurarán interceptar los drones y misiles que les puedan lanzar.Tras un mes de negociaciones, se da luz verde a una misión que desempeñará su cometido en un momento en que los ataques contra buques de propiedad británica o estadounidense arrecian, así como contra los barcos con destino a puertos israelíes.Mientras tanto, el coste medio del transporte de contenedores según el cómputo World Container Index de la consultora marítima Drewry a fecha de 15 de febrero y con periodicidad semanal, se fijó en 3.733 dólares por unidad de 40 pies, un 1% más barato que la semana anterior, pero un 91% más caro en comparación al mismo periodo de 2023.¿Por qué no participa España?Madrid ya declinó participar en la Operación Guardián de la Prosperidad que EEUU lanzó en diciembre, pese a que el secretario de Defensa de ese país había incluido de inicio a España en la lista de naciones integrantes del grupo naval, iniciativa que fue calibrada como un método para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez.A nivel europeo, España mostró de inicio su rechazo a formar parte de la operación Áspides e incluso rebatió la posibilidad de reconvertir la operación Atalanta de lucha contra la piratería, la primera opción considerada durante las reuniones técnicas. Al final, se optó por transformar la misión Agenor, que operaba en el estrecho de Ormuz.La decisión española, aparentemente motivada por divisiones en el seno de su Gobierno de coalición, causó malestar entre sus socios europeos. A finales de enero, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, tildó de "ideológica" tal decisión, por anteponer "los acuerdos políticos sobre los de seguridad internacional", declaró al diario italiano La Stampa.Pedro Sánchez ya escenificó un cierto apoyo al anhelo de los palestinos de tener un Estado propio, pero también hay cuestiones de fondo y que atañen a cierta tradición de la política exterior española. "Porque la política exterior de España siempre ha sido más bien pro árabe, de ahí que no haya mucho interés en meterse en este tinglado", explica a Sputnik el politólogo y autor Jorge Verstrynge. Este analista data el origen de tal orientación en la lucha de Marruecos por su independencia. "Las guerrillas marroquíes antifrancesas eran entrenadas, armadas y ayudadas por el Ejército español", recuerda. A su juicio, con su actual postura, España también podría estar tratando de procurarse "un papel de mediador" en la crisis de Oriente Medio. Pero estas buenas relaciones con el mundo árabe, no siempre estuvieron bien vistas entre los socios occidentales."Después de Franco, el dirigente español más pro árabe fue Adolfo Suárez, tenía unas relaciones muy buenas con los países árabes y era absolutamente favorable a entablar alianzas con ellos. Es uno de los motivos por los que él no quería que España ingresara en la OTAN. Suárez cayó [en 1981, en vísperas del golpe de Estado del 23-F] para que España pudiera entrar en la OTAN", asegura Verstrynge, entonces diputado en el Parlamento español.¿Combatir la asimetría?Cabe preguntarse si las características de la tensión suscitada en el mar Rojo imposibilitan la consecución de resultados positivos para los objetivos de las operaciones Guardián de la Prosperidad y Áspides. No en vano, la geografía del conflicto define las bases de la guerra asimétrica y periférica que se libra, concepto del que precisamente Jorge Verstrynge es uno de los mayores estudiosos, especialmente en el desarrollo propiciado por los pueblos de credo musulmán.La desterritorialización de un contendiente que además es difuso, el tiempo entendido solo como paciencia y una fe religiosa que deriva en solidaridad internacionalista, en este caso con los palestinos, son aspectos enunciados hace años por Verstrynge en su obra La guerra periférica y el islam revolucionario, y que ahora vuelven a cobrar actualidad con las acciones de los hutíes de Yemen en el mar Rojo. ¿Están allí abocadas al fracaso las misiones navales occidentales?Verstrynge cree que es "inútil" sostener un enfrentamiento con los hutíes. "Porque la guerra asimétrica, de alguna forma, te obliga a disparar a un camello", afirma, seguro de que el anunciado espíritu estrictamente defensivo de la misión naval de la UE durará hasta que empiecen los primeros disparos. La variable del tiempo se relativiza y las misiones navales chocan con un contendiente que no tiene prisa. "Es algo típico de los árabes y muy musulmán. Ellos piensan que si algo ocurre, es porque Alá ha querido que ocurra. Y si no ocurre, es porque Alá no ha querido que ocurra aún. Así que el tiempo trabaja a favor de ellos, siempre", sostiene este autor.La geografía es otro elemento que juega a favor de los hutíes y en detrimento de las flotillas desplegadas. "¿Qué van a bombardear? Con suerte, una batería de misiles itinerante", señala. Porque en ningún caso los hutíes van a desplegar grandes contingentes y grandes bases de misiles, el principio de la guerra asimétrica no lo permite. Ellos agarran un camello, cargan un misil en él, echan a andar, y cuando el camello se cansa, lo descargan y luego lo disparan".Israel toma notaLa aparente simpleza de las tácticas empleadas por los hutíes esconde un cierto grado de sofisticación, aspecto que en última instancia Israel tiene muy en cuenta, dado que el armamento de los yemeníes es de fabricación iraní.La economía de Israel, que es el objetivo de las acciones de los hutíes, se contrajo un 20% en términos de PIB durante el cuarto trimestre de 2023. ¿Se cierne la ruina sobre el Estado hebreo? En opinión de Verstrynge, tal situación no es preocupante para Tel Aviv."Israel va a tener el dinero que quiera, EEUU se lo da. Además, en gran parte se van a recuperar vendiendo armamento. Económicamente es intocable. Pasa igual con Rusia, dijeron que la iban a arruinar y no han podido. En estos momentos, la economía rusa marcha muy bien. No hay que hacer demasiado caso a datos como el PIB o la renta nacional".La amenaza al tráfico marítimo en el mar Rojo produce un factor de riesgo que, por muy exitosos que se muestren los navíos de guerra repeliendo los ataques, se traduce en un miedo que cunde entre las navieras. De resultas, por el estrecho de Bab el-Mandeb ya no pasa el 12% del tráfico mundial de abastecimientos. En ese sentido, los hutíes siguen anotándose triunfos. "Nadie sabía quiénes eran y ahora los conoce todo el mundo", afirma J. Verstrynge, que también pone el factor demográfico del lado yemení y de los árabes en general. "Su capacidad de reproducción es infinita", concluye.

