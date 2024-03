https://sputniknews.lat/20240308/macron-consulta-sobre-ucrania-con-los-orgullosos-rusofilos-sarkozy-y-le-pen-1148799314.html

Macron consulta sobre Ucrania con los "orgullosos rusófilos" Sarkozy y Le Pen

Macron consulta sobre Ucrania con los "orgullosos rusófilos" Sarkozy y Le Pen

Sputnik Mundo

Tras las críticas recibidas por sus dichos sugiriendo el envío de tropas de la OTAN, el presidente francés puso en marcha una serie de consultas con ex... 08.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-08T02:55+0000

2024-03-08T02:55+0000

2024-03-08T03:43+0000

internacional

emmanuel macron

nicolas sarkozy

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

marine le pen

💬 opinión y análisis

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/03/1146245342_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b62150bc4fb3b6939678132087e5f598.jpg

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió en el Palacio del Elíseo con sus predecesores, Nicolas Sarkozy y François Hollande, para discutir la política con respecto Ucrania.La reunión, que tuvo lugar el pasado miércoles 6 de febrero, forma parte de una serie de consultas, que incluirán reuniones con líderes del partido y miembros de la comunidad de expertos.Si bien François Hollande es conocido por su posición dura sobre Ucrania (fue bajo su supervisión que Francia apoyó abiertamente el golpe de Estado en 2014 y saboteó silenciosamente los acuerdos de Minsk firmados en 2015), Sarkozy ha asumido una posición contraria.En su último libro ("El tiempo de los combates", 2023) y en varias entrevistas recientes, Sarkozy argumentó que Francia debería ser neutral con respecto al conflicto en Ucrania y también se opone al ingreso de Ucrania a la UE y la OTAN.Después de varias horas de consultas cara a cara, Hollande habló con los periodistas y dijo que su consejo a Macron era que usara un lenguaje fuerte con el presidente ruso Vladímir Putin, mientras que Sarkozy salió del Elíseo evitando las cámaras.¿Pero significa eso que la idea de un compromiso y de adoptar una postura más neutral en el conflicto de Ucrania está muerta o es muy débil entre el público occidental? Para nada, especialmente dado el desgaste entre la ciudadanía con respecto a seguir asistiendo a Kiev.Macron pudo sentir la fuerza de este creciente escepticismo hace apenas unos días, cuando dijo que enviar tropas de los países de la OTAN al conflicto en Ucrania "no estaba descartado". La sugerencia provocó protestas no sólo en Francia sino en toda la Unión Europea.En ese sentido, sólo cabe esperar que Sarkozy haya tenido la oportunidad de presentarle a Macron los argumentos que el ex presidente desarrolló en su último libro de memorias y en los reportajes en los que participó para hablar sobre la operación militar especial rusa.En su entrevista con Le Figaro, Sarkozy dijo que no se arrepentía de que Francia (bajo su presidencia) y Alemania bloquearan la membresía de Ucrania en la OTAN, propuesta por el ex presidente estadounidense George W. Bush en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008.Ciertamente Sarkozy no es el único que opina lo mismo. Foreign Policy, una de las revistas más reconocidas de Estados Unidos sobre asuntos internacionales, publicó esta semana un artículo negando el principal mantra de los aliados occidentales de Ucrania: que Kiev debería unirse a la OTAN. El artículo se titula "La OTAN no debería aceptar a Ucrania, por el bien de Ucrania", seguido de una "bajada" que invita a la reflexión: "Las cinco razones principales por las que la ampliación de la alianza occidental empeoraría aún más la situación de Kiev".Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha explicado muchas veces que el motivo principal del inicio de la operación militar especial en febrero de 2022 fue la negativa de Kiev a cumplir el principio del estatus neutral del país consagrado en la Declaración sobre la Soberanía Estatal de Ucrania adoptada en 1990.Este principio se incorporó posteriormente a la Constitución de la Ucrania independiente, adoptada en 1996, y fue jurídicamente vinculante hasta febrero de 2019. Luego, fue eliminado sin el debido procedimiento mediante una enmienda especial.Este agregado definió el objetivo de política exterior de Ucrania como "miembro de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)". La enmienda fue presentada por el parlamento ucraniano (Rada) bajo presión del presidente nacionalista del país, Petro Poroshenko, sin celebrar ningún referéndum ni ninguna otra forma de votación popular sobre el tema.Durante sus reuniones con el presidente Putin antes del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, Macron tampoco rehuyó la idea de neutralidad para Kiev. Incluso utilizó la palabra "finlandización" durante su visita a Moscú en febrero de 2022.Esa palabra, sin embargo, ha desaparecido del vocabulario de Macron –y de la mayoría de los medios occidentales– después de que el ejército ucraniano declarara su intención de iniciar "ofensivas" destinadas a aislar a Crimea del resto de Rusia a finales de 2022 y principios de 2023. Ahora esta palabra puede estar regresando.La razón es simple: la situación sobre el terreno en Ucrania cambió a favor de Rusia.La liberación de Avdéyevka por las fuerzas rusas "reforzó un estado de ánimo cada vez más sombrío entre los políticos y comentaristas proucranianos en Occidente", escribió Paul Robinson, un veterano profesor de Estudios Rusos en la Universidad de Ottawa y fundador de Irrussianality, sitio de noticias y análisis "Las conversaciones sobre una victoria ucraniana han desaparecido casi por completo... Falta de municiones y falta de infantería: esa es la situación ejército que está perdiendo".Con suerte, Macron se iluminará aún más durante sus reuniones con dos de las figuras de la oposición: la líder del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y el fundador de la izquierdista La France Insoumise, Jean-Luc Melanchon. Ambos dirigentes criticaron duramente los dichos del presidente Macron sobre el envío de soldados de la OTAN a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240307/macron-sigue-aumentando-la-participacion-francesa-en-el-conflicto-en-ucrania-1148787027.html

https://sputniknews.lat/20240303/politico-frances-critica-a-macron-por-anunciar-un-posible-envio-de-tropas-a-kiev-1148690430.html

https://sputniknews.lat/20240306/un-sondeo-revela-que-mas-de-la-mitad-de-alemanes-contra-el-suministro-de-misiles-taurus-a-kiev--1148752445.html

https://sputniknews.lat/20240301/la-locura-de-francia-no-para-dispuesto-hasta-las-ultimas-consecuencias-a-enviar-soldados-a-ucrania-1148655101.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, nicolas sarkozy, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, marine le pen, 💬 opinión y análisis