Manifestantes propalestina cercan el Capitolio mientras Biden daba su discurso ante el Congreso

"Exigimos un alto el fuego inmediato y permanente ahora! ¡Detener la financiación militar de EEUU para el genocidio de Israel contra los palestinos! ¡Financien las necesidades de los pueblos y del planeta en lugar del genocidio y el militarismo! ¡Estas son nuestras demandas en el Estado de la Unión de los Pueblos!", escribió la organización US Campaign for Palestinian Rights, una de las organizadoras de la protesta, en su cuenta de Instagram.