En la reunión con los líderes de la oposición, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó la situación en el frente ucraniano y descartó líneas rojas... 08.03.2024, Sputnik Mundo

Explicó que durante el encuentro tuvo la impresión de que Macron estaba preparando a la opinión pública para que Francia interviniera con el pretexto: "Y si el frente avanza hacia Odesa o Kiev, ¿qué haremos?".El político francés relató cómo preguntó a Macron por las líneas rojas a las que París solía atenerse para no convertirse en cómplice o entrar en guerra con Rusia, y si esas líneas existen hoy en día. "No, ya no debería haber límites, la esencia del conflicto ha cambiado", respondió Macron al respecto.A su vez, el diputado de la Asamblea Nacional francesa insiste en que el Estado no debe entrar en una confrontación directa con Rusia y corresponde hacer "todo lo posible" para evitarlo. Señaló, que la "ambigüedad estratégica" con la que, en palabras del entorno del mandatario, Macron quiso lograr con sus declaraciones, solo permite pensar que Francia podría intervenir en el conflicto.Por su parte, el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Filippot, también coincidió en que la declaración de Macron sobre la ausencia de límites y líneas rojas en el apoyo a Kiev podrían llevar a un choque militar global. "El que no comprenda el patrón de la guerra mundial que se está desarrollando ante nuestros ojos, ¡está ciego!", escribió Filippot en su red social X.Aparte de Macron, Filippot señaló la postulación a la reelección de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como precursor de la posible escalada. El líder de Los Patriotas, instó a los franceses a evitar una catástrofe mundial y a no luchar por los intereses de terceras partes.

