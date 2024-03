https://sputniknews.lat/20240307/llamado-de-macron-a-europa-a-no-ser-cobardes-en-ucrania-tensa-la-relacion-entre-francia-y-alemania-1148767197.html

Llamado de Macron a Europa a no ser "cobardes" en Ucrania tensa la relación entre Francia y Alemania

Según publica el medio estadounidense Politico, las tensiones entre Berlín y París se desbordaron el 5 de marzo cuando el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió a Macron por instar a Europa a no ser "cobarde" en la defensa de Ucrania."Europa se enfrenta claramente a un momento en el que será necesario no ser cobardes", dijo Macron, quien añadió que la gente "nunca quiere ver las tragedias que se avecinan". Horas después, Pistorius replicó que el lenguaje del presidente francés era contraproducente.Macron dijo después que Alemania no había sido el objetivo de sus comentarios, pero que era "necesario" sacudir a los aliados de Francia. "Si somos pasivos (...) corremos el riesgo de sufrir, de sufrir reveses sobre el terreno, de sufrir posibles decepciones en Estados Unidos", aseveró el mandatario francés.Según explica Politico, la relación entre Francia y Alemania se han ido tensando en las últimas meses por la forma en que ambas naciones actúan frente al conflicto en Ucrania, pues mientras los alemanes actúan con mesura, el presidente francés ha hecho declaraciones que han sido consideradas irresponsables por líderes europeos y de la OTAN.Pese al rechazo de varios aliados de la OTAN sobre sus dichos en torno a enviar tropas a Ucrania, Macron redobló esos comentarios. Durante una rueda de prensa dijo que estaba "completamente tranquilo" con su reciente llamamiento a "un despertar estratégico".El pasado 27 de febrero, una conferencia de líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al Ejército de Ucrania.Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido de un conflicto armado desde hace ya más de dos años.El canciller alemán, Olaf Scholz, encabezó el grupo de líderes europeos que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron de que la OTAN no ha descartado el envío de tropas. Scholz declaró explícitamente que los gobiernos occidentales habían acordado que "no habrá tropas terrestres, ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados allí desde Estados europeos o Estados de la OTAN".

