Biden gana en las primarias de Georgia y amarra la candidatura presidencial de EEUU

Biden gana en las primarias de Georgia y amarra la candidatura presidencial de EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata en Georgia, con lo que ha conseguido el número suficiente de...

Según una proyección de CNN Decision Desk, el actual mandatario del país norteamericano alcanzó los 1.968 delegados necesarios tras triunfar en el estado de Georgia. Las proyecciones de The Associated Press y The New York Times también apuntan a una victoria de Biden. Por su parte, el republicano Donald Trump —único rival de Biden— necesita la mayor parte de los delegados en juego en Georgia, Hawái, Mississippi y Washington para afianzar su nominación como candidato presidencial por tercera vez consecutiva.De hecho, Trump necesita 1.215 delegados para ganar la candidatura a la Casa Blanca. Con 161 delegados republicanos en juego la noche de este 12 de marzo, el empresario bien podría superar la cantidad requerida y nuevamente la contienda presidencial quedaría entre Trump y Biden. Las primarias de este año en Estados Unidos prácticamente no han dado sorpresas, ya que tanto Biden como Trump no han tenido un rival que amenace su permanencia como favoritos demócrata y republicano, respectivamente, de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. La única rival que tenía Trump era la exembajador de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pero ella se bajó de la carrera presidencial el pasado 6 de marzo tras fracasar en el supermartes del 5 de marzo. Georgia será un estado clave para los comicios porque, aunque durante mucho tiempo fue fiel seguidor republicano, en los últimos años es considerado como un estado indeciso y podría sufragar hacia uno y otro lado. Además, Georgia es uno de los estados donde Donald Trump enfrenta un juicio por presunta interferencia electoral durante las elecciones de 2020, en las que perdió ante Biden.

