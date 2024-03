https://sputniknews.lat/20240313/amlo-invita-al-diario-wsj-a-comprobar-informacion-de-reportaje-sobre-crimen-organizado-en-mexico-1148925168.html

AMLO invita al diario 'WSJ' a comprobar información de reportaje sobre crimen organizado en México

AMLO invita al diario 'WSJ' a comprobar información de reportaje sobre crimen organizado en México

13.03.2024

Asimismo, el mandatario mexicano reiteró que tanto el WSJ como el periódico The New York Times (NYT) han publicado diversas calumnias en su contra, especialmente sobre su estrategia de seguridad y el auge de los cárteles del narcotráfico en el país.Además, López Obrador descartó que esas publicaciones y los diversos ataques en su contra en redes sociales desestabilicen su Gobierno y el proceso electoral donde se resolverá quién le sustituirá en el cargo."Veo que no va a suceder nada grave. Así lo siento. Creo que es normal que se den estos ataques, eso de narcopresidente. No tiene efecto en nada. Incluso, hasta diría yo que, políticamente, nos conviene, porque están como niño con juguete nuevo con eso. Pasa el tiempo y no les funciona. Ojalá tarden más con eso", apuntó."Los señalamientos no tienen ningún efecto porque, primero, no soy narco. Segundo, no tengo relación con narcotraficantes; no soy [el exmandatario mexicano] Felipe Calderón, que tenía a Genaro García Luna como secretario de Seguridad (...). No tengo nada de qué avergonzarme; tengo autoridad moral y mi conciencia tranquila", aseveró el presidente mexicano.Los comentarios de López Obrador se dan después de ser cuestionado sobre la encuesta en redes sociales que realiza la embajada de Estados Unidos en México, donde pregunta qué es el autoritarismo. Este mensaje ha sido retomado por personajes para promover tendencias acusando al presidente mexicano de tener nexos con el narcotráfico, cuestión que ha negado en varias ocasiones, especialmente después de medios como ProPublica, DW y NYT, citando fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmaron que personajes cercanos a López Obrador recibieron dinero por parte de cárteles del narcotráfico para impulsar las campañas del político mexicano en 2006 y 2018, cuestión que ha sido negada tanto por las autoridades de EEUU como por el jefe de Estado.Asimismo, el mandatario hizo referencia al reportaje del WSJ publicado el 25 de febrero de 2024, donde señala que, a pesar de los esfuerzos para combatir al crimen organizado y la inseguridad en México, López Obrador no logró paliar estos problemas."El debilitamiento de los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar las redes de extorsión y perseguir nuevos esquemas para ganar dinero", se lee en el texto.

