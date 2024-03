https://sputniknews.lat/20240313/de-la-granja-a-la-mesa-la-estrategia-de-economia-circular-de-la-finca-vista-hermosa-en-cuba--1148903055.html

De la granja a la mesa: la estrategia de economía circular de la Finca Vista Hermosa en Cuba

De la granja a la mesa: la estrategia de economía circular de la Finca Vista Hermosa en Cuba

Sputnik Mundo

A las afueras de La Habana, en el municipio de Guanabacoa, la Finca Vista Hermosa se distingue por la producción de leche y carne, su impacto en la comunidad... 13.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-13T01:15+0000

2024-03-13T01:15+0000

2024-03-13T01:15+0000

américa latina

sociedad

medioambiente

cuba

la habana

📝 reportajes

📈 mercados y finanzas

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/0d/1148905790_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_7fa3cb2eddd4697f09fa018fd6bb91e2.jpg

"Somos un proyecto con base agroecológica, centrado en la economía circular y la sostenibilidad, pues todo lo que hacemos está conectado de manera orgánica en función de minimizar los recursos externos y crear las capacidades para el sostén de nuestras actividades", refirió a Sputnik Raúl Relova, coordinador de ese Proyecto de Desarrollo Local (PDL).En este sentido, según explicó, producen prácticamente todo el pasto y el forraje con el cual alimentan a los animales y, además, lo cultivado en la finca resulta un complemento esencial para la elaboración de comidas cubanas e internacionales en un ranchón restaurante que, a efectos legales, funciona bajo la modalidad de micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) asociada al PDL.La granja, localizada en Bacuranao, incorpora al proyecto otros espacios similares, para un total de 100 hectáreas de tierras en usufructo destinadas a la siembra, principalmente, de cinco variedades de caña de azúcar, la morera, el pasto king grass y plantas proteicas, sin el uso de fertilizantes químicos y con el abono orgánico a partir de excretas de animales y residuos de las cosechas.Beneficios para la localidadSegún Raúl Relova Vista Hermosa suministra leches de cabra y búfala para los niños intolerantes a la lactosa, "esa siempre fue una práctica de los dueños originales, uno de ellos socio actual del PDL, y nosotros lo heredamos. Asistimos de la misma manera al hogar materno, hogar de personas ancianas y una casa de niños sin amparo familiar ubicadas en Guanabacoa".Igualmente, cumplen con un encargo estatal mediante la entrega de leche y carne, unido a la capacitación de otros actores económicos atraídos por la experiencia en la finca, sobre todo, en temas de manejo agroecológico, sostenibilidad y encadenamiento paulatino de cada una de las acciones productivas."Tras la aprobación de políticas públicas que permitieron al campesino arrendar espacios destinados a la producción pudimos incorporar nuevas tierras y cultivos y, con ello, insertarnos en la estrategia de desarrollo del municipio, conectar con otros actores estatales y privados, y lograr que los resultados agrícolas alcanzaran una escala territorial superior", señaló.Mencionó, asimismo, el establecimiento de alianzas y la utilización de fondos provenientes de varias organizaciones internacionales "que nos posibilitará aunar esfuerzos entre todos los representantes de la agricultura en Guanabacoa para generar más alimentos, empleos dignos y oportunidades para evitar la migración del campo a la ciudad".El tema de la fuerza laboral es un aspecto crítico en el campo cubano, valoró, no solo por la ausencia de personas disponibles para la realización de este tipo de trabajos, además, por el proceso migratorio y el flujo del campo a la ciudad en la búsqueda de mejores oportunidades, faenas menos duras y mayor remuneración."Hemos tratado de paliar todo esto mediante la constitución de buenos empleos, un salario superior, condiciones de trabajo favorables para que su esfuerzo físico sea el elemental y pueda aprender nuevas técnicas y manejos que tributen a excelentes resultados, el aumento de sus conocimientos e, incluso, tribute al desarrollo de su propio emprendimiento", puntualizó.Agroecología y resilienciaLa ingeniera pecuaria Iris Fonseca Ibáñez, empleada en Vista Hermosa desde 2017 primero como asesora técnica y luego como anfitriona del servicio gastronómico, añadió a Sputnik que, de los 65 trabajadores de la finca, alrededor de 85-90% residen en el municipio y poseen diversidad de oficios y profesiones.Potencian, asimismo, el empleo para las mujeres, muchas de ellas (sobre todo las encargadas de la limpieza) cumplen media jornada y ello favorece el logro de una autonomía económica y la realización de las tareas propias de su hogar que todavía recaen sobre la figura femenina.Respecto a la dinámica presente en el lugar, comunicó que los miércoles la granja recibe a turistas internacionales, mediante contratos con agencias, mientras los viernes, sábados y domingos el espacio está abierto al público, "cada uno de los trabajadores tienen bien definido sus horarios y contenido", agregó."Manejamos el concepto de la granja a la mesa, pues la mayoría de los insumos que ofertamos en nuestro restaurante son producidos por nosotros. Además, de una elaboración excepcional gracias a un personal calificado y con experiencia. Debemos ser resilientes frente a dificultades meteorológicas o administrativas, con inteligencia y mucho trabajo", expresó.Por su parte, Yosvani Fuentes, jefe de la casa protegida y semiprotegida, informó a Sputnik que actualmente preparan más tierras para el cultivo y cuentan con pepino, acelga, lechuga, tomates, plátano y guayaba."Este lugar las conozco desde niño. Ahora hay un gran proyecto, pero siempre existió aquí la siembra de zanahoria y remolacha. Son tierras muy productivas. Me siento muy feliz, realizado y satisfecho al saber que nuestras viandas y hortalizas llegan a la casa del vecino o son disfrutadas por los clientes que acuden al restaurante", dijo.Un proyecto familiarDamarys Relova, jefa de calidad y una de las socias del PDL, estuvo durante más de dos décadas como viróloga en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, antes de incorporarse al proyecto de Vista Hermosa, surgido gracias a la alianza entre su familia y la de apellido Ponce, ambas originarias de Guanabacoa.Inicialmente, la finca proveería de alimentos al restaurante de Raúl denominado Mediterráneo Habana, por ello, junto a su amigo Misael Ponce invirtieron en una casa de tapado con cultivos protegidos, cuyo objetivo era la obtención, sobre todo, de especias.Hace alrededor de 12 años, un amigo italiano les mostró cómo hacer el queso artesanal de Cerdeña; luego aprendieron a elaborar queso duro con leche de cabra, semiduro y el mozzarella a base de leche de vaca, y, más tarde, decidieron trasladar la industria para la granja.Esta crianza de los animales en un ambiente "rústico" tiene como ventajas, a juicio de la doctora en ciencias veterinarias, "que no proliferen malos olores ni existan interferencias y puedan estar de manera dinámica todas las actividades realizadas en la finca, bajo los conceptos de economía circular y sostenibilidad".En el centro de elaboración realizan los productos, en su mayoría, de forma artesanal "como si fuera la cocina de la casa"; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura donó unas marmitas con lo cual se "humanizó el trabajo"."Estamos muy satisfechos porque le damos valor agregado a la leche de búfala, el cubano no estaba acostumbrado al consumo de este tipo de producto y mucho menos sus derivados lácteos. Se ha ganado en cultura sobre el tema y hoy tiene gran aceptación. De manera autodidacta y con asesorías técnicas puntuales hemos crecido en estos años", subrayó.Ello conllevó a que, actualmente, posean 10 tipos de quesos diferentes a partir de la leche de cabra, vaca y búfala, si bien tienen como reto el aumento de las variedades y el perfeccionamiento de las ya existentes, "hemos tratado de combinar la tradición con la tecnología para llegar a un equilibrio que nos permita ser sostenibles".Finca Vista Hermosa también organiza de manera periódica el denominado como Mercado de la Tierra—visitado incluso por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel— evento que promueve la alimentación sostenible y propicia el intercambio directo entre productores y consumidores.De acuerdo con sus organizadores, entre los principales objetivos está la difusión de experiencias sobre las diferentes técnicas agroecológicas, el uso adecuado de las prácticas agrícolas y su vínculo con el medio ambiente y la sensibilización respecto a la necesidad de una nutrición sana.

https://sputniknews.lat/20240309/el-presidente-de-cuba-recibe-en-la-habana-al-ministro-de-salud-de-egipto-1148840729.html

https://sputniknews.lat/20240306/en-que-consiste-el-nuevo-plan-de-medidas-aplicado-en-cuba-para-dinamizar-la-economia-1148745021.html

https://sputniknews.lat/20240222/representantes-del-sector-agricola-de-eeuu-buscan-opciones-de-ampliar-relaciones-con-cuba-1148436068.html

https://sputniknews.lat/20240219/rusia-otorga-a-cuba-dos-creditos-para-los-suministros-de-derivados-de-petroleo-y-alimentos-1148372218.html

cuba

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

sociedad, medioambiente, cuba, la habana, 📝 reportajes, 📈 mercados y finanzas