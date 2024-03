https://sputniknews.lat/20240314/haz-tu-deber-sea-lo-que-sea-por-que-las-mujeres-rusas-se-alistan-en-batallones-de-voluntarios-1148922106.html

"Haz tu deber, sea lo que sea": ¿por qué las mujeres rusas se alistan en batallones de voluntarios?

A la pregunta de por qué decidió alistarse en un cuerpo de voluntarios, la joven de 33 años respondió que "el amor a su patria desempeñó un papel importante"."No conseguí entrar inmediatamente en el servicio por contrato: durante casi un año, simplemente entregué ayuda humanitaria, incluso en el frente. Así que sabía dónde me metía", señaló.Shum, trabajadora médica del grupo de evacuación del cuerpo de asalto de voluntarios Don, llegó a la zona de operación militar especial hace un año.La mujer se incorporó al cuerpo de voluntarios de asalto casi por accidente: le dijeron que unirse a Don sería la forma más rápida de alistarse. Antes había intentado por todos los medios llegar al frente.Sostiene que si uno quiere defender a su patria, no importa que sea hombre o mujer.No es de extrañar que las jóvenes rusas se esfuercen por ir a la vanguardia: muchas de ellas toman el relevo de sus bisabuelas.Más de 1.000 mujeres rusas prestan servicio actualmente en la zona de la operación militar especial, reveló en 2023 el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú.Muy pronto, Shum será enviada a Avdéyevka, ciudad de la región de Donetsk liberada por las Fuerzas Armadas rusas el 17 de febrero.Afirma que no es vergonzoso tener miedo durante las hostilidades, ya que es bastante natural. "Siempre puede dar miedo. Solo un tonto o un muerto no le teme a nada. El miedo es un mecanismo de defensa natural para sobrevivir. Es el llamado instinto de supervivencia", explicó su postura Shum.La joven no considera que estar en el frente sea más difícil para las mujeres que para los hombres."De hecho, cualquier guerra es una continua dificultad. No creo que sea fácil para nadie. Quizá las principales dificultades [a las que se enfrentan las mujeres] sean las cuestiones de higiene. Psicológicamente, creo que es difícil para todos los que están aquí. Muchos no lo soportan, incluso los militares veteranos. Por su parte, las mujeres tienen una psique más flexible", explica.Sin embargo, hay momentos felices, agregó la interlocutora de Sputnik.Shum no hace planes para el futuro, pues opina que sobrevivir y ganar son las prioridades más importantes en estos momentos."Tengo sueños, por supuesto", respondió la soldado cuando le preguntaron qué hará cuando acabe el conflicto. "Probablemente, me gustaría continuar mi trabajo periodístico, mantener mi propio blog. Pasaré más tiempo con mi familia y mi hijo".Las personas en Occidente que creen que Rusia está librando una guerra de agresión no saben prácticamente nada sobre Ucrania y las raíces del conflicto, subrayó y sugirió que deberían visitar la Alameda de los Ángeles, un monumento en memoria de los niños de Donetsk asesinados por el régimen de Kiev desde 2014.Los países miembros de la OTAN que alimentan el conflicto y envían armas y personal a Ucrania deben tener en cuenta que los rusos no se rinden, concluyó Shum.

