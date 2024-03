Ante polarización en EEUU hay quienes se preparan para el 'apocalipsis' tras las elecciones

"Si me lo hubieran preguntado hace cuatro años, habría dicho que esto es una locura", dijo a The Times Drew Miller, exespecialista en inteligencia de la Reserva de las Fuerzas Aéreas de EEUU y fundador de Fortitude Ranch, una organización sin ánimo de lucro. "Hoy en día hay tanta violencia, tanto odio hacia el otro bando... Nuestro país está tan dividido, y el bando perdedor va a decir: 'Joder, no, no voy a aceptar esto'", agregó.